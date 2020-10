Lakers ponen la estadística a su favor con el segundo juego ante el Heat

Aunque el Miami Heat apeló a su orgullo, la ausencia de Bam Adebayo pesó en la duela y los Lakers se apuntaron el segundo juego de la serie y están a dos triunfos de coronarse en la liga por primera vez en los últimos 10 años, luego de imponerse 124-114.

LeBron James fue el líder a la ofensiva con 33 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, mientras que Anthony Davis le hizo sombra con 32 puntos, 14rebotes y una asistencia.

AD drops 15 of his 30 PTS (14-16 FGM) in the 3rd for the @Lakers! #NBAFinals

📺: ABC pic.twitter.com/a7y9HFgEjc

— NBA (@NBA) October 3, 2020