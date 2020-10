Los Chiefs, actuales campeones de la NFL, enfrentaban este día a uno de los ‘clientes’ preferidos de Patrick Mahomes, pues ante Las Vegas Raiders (antes Oakland) no había perdido ninguna vez desde que tomó las riendas de Kansas City… hasta este día. Revive el día que los Bears ‘despreciaron’ a Mahomes.

Los Raiders dieron la sorpresa al vencer a uno de los favoritos de los aficionados y es que demostrando un gran potencial, creación de jugadas, defensiva sólida y sus jugadores en muy buen estado, vencieron a los Kansas City Chiefs, terminando con un récord que Mahomes mantenía hasta este momento al igual que su invicto.

Still in it.

📺: #LVvsKC on CBS pic.twitter.com/THRjRhmqyc

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 11, 2020