Lo que necesitas saber: Yainer Díaz y Ronel Blanco es la primera combinación dominicana para un juego sin hit ni carrera

La historia del deporte se escribe con asombrosas historias de superación, de resiliencia y de triunfo, como la de Ronel Blanco, pitcher de los Astros de Houston en MLB.

Tiene 30 años y solo ocho aperturas en las Grandes Ligas, pero pese a su prácticamente mínima experiencia, ya tiene un juego sin hit ni carrera en la MLB.

Lanzar un juego sin hit ni carrera no es algo sencillo, porque son pocos en la historia de la MLB que pueden presumir tener uno en su trayectoria, por eso, el caso de Ronel Blanco toma mucha más notoriedad.

Joya de pitcheo la que se mandó el dominicano – Foto: Getty Images

Un Car-wash era su trabajo antes de llegar a la MLB

Tenía 22 años (en 2016) cuando los Astros lo firmaron por un bono de cinco mil dólares y la franquicia de Houston llegó en el momento justo, porque Ronel Blanco había hecho pruebas con Yankees, Mets, Pirates y Rays, sin tener éxito en ningún equipo.

Antes de que llegaran los Astros a firmarlo, el pitcher de República Dominicana tuvo que trabajar para ayudar a su madre y así mismo, además de compaginar el entrenamiento de béisbol.

Un “car-wash” o lavado de autos era el trabajo que tenía el dominicano antes de escribir su nombre con letras doradas en la franquicia de Houston y en la lista de pitcher con juego sin hit ni carrera.

Aunque ocho años puede parecer un lapso de tiempo bastante largo, para Ronel Blanco fue un camino lleno de retos y hasta podemos decir que los Astros lo firmaron de manera fortuita.

Ronel Blanco, en su primera foto con Astros en 2022 – Foto: Getty Images

¿Cómo descubrieron los Astros a Ronel Blanco?

Francis Mojica es el causante de que Ronel Blanco esté en los Astros, aunque, el pitcher no era el jugador que estaban buscando cuando el cazatalentos se encontraba en República Dominicana.

El programa de scouteo que armó la franquicia de Houston tenía un nombre como punta de lanza. Julio Rodríguez, que compartía entrenador con Ronel, era el hombre por el que prepararon todo el viaje.

“Esa fue una de las razones por las que me vieron muchos cazatalentos porque mucha gente fue a verlo. De lo contrario, no habrían ido muchos exploradores allí“, declaraciones del pitcher dominicano tomadas de The Athletic.

Así que, los Astros se llevaron a un pitcher a un bajo costo que a la postre, terminaría siendo una de las sensaciones de la MLB tras lanzar un sin hit ni carrera en su octava salida como pitcher.

La celebración tras un sin hit ni carrera – Foto: Getty Images

Ronel Blanco con torta bajo el brazo y una oportunidad casi de suerte

Así como la suerte lo ayudó a que un cazatalentos lo viera para dejar el lavado de autos y llegar a las Grandes Ligas; la suerte y el nacimiento de su hija, hicieron que se mantuviera en los Astros.

El día que nació su hijo, se enteró de que sí sería pitcher de los Astros para la temporada 2024, porque no entraba en planes para la rotación de pitchers en Houston.

Afortunadamente para él, las lesiones de Justin Verlander y José Urquidy hicieron que recibiera la llamada para que fuera uno de los que estaban en la lista de lanzadores… eso es una tortota bajo el brazo.

“Es una gran bendición para mí, para mi familia. La llegada de esta niña me ha cambiado la forma de ver la vida“, dijo Ronel Blanco a MLB tras lanzar el sin hit ni carrera.

La suerte no jugó a favor del mexa, pero sí del dominicano – Foto: Getty Images

Solo ocho juegos lanzados para el dominicano

Lleva tres años en MLB, todos con los Astros, pero en 2022 no inició ningún partido. Para 2023, comenzó a ser parte de la rotación de pitchers abridores con siete juegos iniciados.

En estos siete juegos, no le fue tan bien como hubiera querido y esa fue la razón por la que Houston no estuvo tan interesado en sus servicios para la temporada 2024.

Como ya mencionamos, las lesiones de Verlander y del pitcher mexicano, sirvieron para que se quedara con la franquicia… el resto es historia para el dominicano.

Porque lanzó el juego sin hit ni carrera número 17 en la historia de los Astros. Ronel Blanco retiró a 26 bateadores consecutivos para lograr tal hito en su carrera y sumado a su increíble historia, podemos decir… ¡Historia pura!

Te puede interesar