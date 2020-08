La trolleada de LeBron James a Donald Trump y su clásica gorra de Make America Great Again

Los Lakers de Los Angeles y los Blazers de Portland nos regalaron un verdadero juegazo en el inicio de los playoffs de la Conferencia Oeste en la NBA y si bien los Blazers se llevaron el primero de la serie con una espectacular actuación de Damian Lillard que sumó 5 rebotes, 5 asistencias y 34 puntos. Pero si alguien se llevo los aplausos fuera de la duela, ese fue LeBron James, quién ha sido uno de los principales opositores al gobierno de Donald Trump y sobre todo, se ha convertido en un referente y líder en las protestas por las injusticias sociales y raciales que se viven en Estados Unidos, principalmente tras la muerte de Breonna Taylor

Una muestra de ello, es la manera en en la que ayer, le dió a Trump una sopa de su propio chocolate, al vestir una de las clásicas gorras rojas que ha popularizado Donald Trump con su lema de “Make America Great Again”, sin embargo, la gorra de LeBron James contaba con una pequeña intervención, la cuál se leía “Make America Great Again Arrest The Cops Who Killed Breonna Taylor”

View this post on Instagram By Any Means‼️ Lets Get It 👑 #JusticeForBreonnaTaylor❤️✊🏾 A post shared by LeBron James (@kingjames) on Aug 18, 2020 at 3:40pm PDT

LeBron James no fue el único

Pero LeBron James no fue el único en alzar la voz para exigir justicia y castigo a los responsables por la muerte de Breonna Taylor, sino que los Lakers respaldaron estas voces a través de su cuenta de Twitter sumándose no sólo al mensaje, sino también amplificando la vestimenta de LeBron James y algunos de sus compañeros como Anthony Davis, Dwight Howard, Jared Dudley, Quinn Cook, Rajon Rondo, Danny Green, y JR Smith quienes también vistieron una gorra roja idéntica a la que portó LeBron James. E incluso, esta no es la primera vez que LeBron James homenajea y pide justicia por la muerte de Taylor, pues hace unas semanas, la recordó también en su calzado.

¿Quién es Breonna Taylor?

En medio de las protestas contra el racismo que sacudieron a los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco el pasado 25 de Mayo, el nombre de Breonna Taylor comenzó a con más fuerza. En las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las cuentas de diversas celebridades como LeBron James, y hoy en los playoffs de la NBA: El pedido es de justicia por otra vida de una persona negra que fue arrebatada por policías blancos.

Breonna Taylor era una enfermera de 26 años de edad, la cual fue asesinada de ocho balazos dentro de su casa, cuando un grupo de policías de Kentucky se equivocó de casa al momento de perseguir a un sospechoso. La versión oficial, sigue en disputa, pero según asientan los primeros informes policiales, Taylor estaba en su casa, cuando al filo de la media noche, un grupo de policías irrumpió de forma violenta para realizar un allanamiento como parte de una investigación por narcotráfico.

Al escuchar que alguien había entrado a su casa, de forma violenta y en medio de la noche, el novio de Taylor tomó su arma de fuego, para la cuál tenia licencia, con el fin de defenderse; sin embargo, lo único que encontró fue a ocho agentes policiacos que dispararon sin piedad, terminando así con la vid de Breonna Taylor. Cabe decir, que no se encontraron drogas en la propiedad.

Las investigaciones han arrojado una serie de negligencias en el actuar policiaco, comenzando por el allanamiento a un departamento equivocado; el sospechoso que buscaban ya no vivía ahí desde hace tiempo. Por si fuera poco, no se encontraron drogas ni alguna otra situación irregular al interior de la vivienda de Breonna Taylor y el colmo de los colmos, es que al final, el sospechoso que estaba siendo buscado en ese operativo, ¡ya había sido arrestado!

Así, es como la indignación y el clamor de justicia para que los responsables de este operativo sean procesados, ha ganado cada vez más visibilidad, siendo este un caso emblemático para exhibir el racismo y la desigualdad que viven las mujeres afroamericanas.