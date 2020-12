El Leeds de Bielsa icendió Twitter por comentarios de una analista y ahora está en problemas

Leeds United trata de adaptarse a la vida en la Premier League y el proceso no ha sido sencillo, entre goleadas a favor y otras en contra. El equipo de Marcelo Bielsa fue goleado, por ejemplo 6-2 por el Manchester United y 4-1 por el Crystal Palace, pero a cambio ha derrotado 5-2 al Newcastle y 5-0 al West Bromwich.

Por ello, el equipo del Bielsa ha sido objeto de críticas y/o reconocimientos por no traicionar su estilo de juego, por ejemplo, el hecho de salir jugando desde abajo, sin importar las circunstancias. Uno de los críticos es la exjugadora de la Selección de Inglaterra, Karen Carney, quien después del triunfo sobre el West Bromwich consideró que el Leeds ascendió a la Premier League beneficiado por la pausa del coronavirus.

El futbol inglés paró tres meses y se reanudó en el verano y Carney indicó que el equipo de Bielsa tal vez no habría podido ascender si la Championship no se hubiera detenido por tres meses, pues considera que el equipo pudo haber desinflado, como ocurrió la temporada pasada.

“Corren más que todos y hay que reconocérselos. Mi única preocupación sería, ¿reventarán al final de la temporada como en las últimas temporadas? Vimos eso en las últimas temporadas y creo que fueron promovidos por COVID, en términos de que les dio un poco de respiro. No sé si hubieran subido si no hubieran tenido ese descanso”, indicó la ahora analista en una transmisión de Amazon Prime Sport.

El equipo de la Premier League, que es muy activo en Twitter y suele burlarse de algunas situaciones, retomó las declaraciones de la exjugadora británica, quien disputó 144 partidos con Inglaterra.

En su cuenta, el club recordó que ascendió a la Premier League con una ventaja de 10 puntos respecto a sus más cercanos perseguidores, lo que provocó también una ola de críticas y comentarios ofensivos en contra de Carney, por lo que el accionista mayoritario, Andrea Radrizzani, entró al quite, de acuerdo con Four Four Two.

El empresario italiano asumió la responsabilidad del mensaje en Twitter y las consecuencias que éste generó. Uno de los comentarios contra el club reprobaba el hecho de señalar directamente a una persona que compartía una opinión.

“Asumo la responsabilidad del tuit de club. Considero que ese comentario (de Carney) es completamente innecesario e irrespetuoso con nuestro club y sus fans, en particular, con el trabajo duro de nuestros jugadores y entrenadores, quienes fueron comprensivos en el campo durante las últimas dos temporadas del Campeonato según todas las estadísticas”.

