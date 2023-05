¡Adiós, principito! Andrés Guardado confirmó este martes 16 de mayo su retiro oficial de la Selección Mexicana y se despide del Tri un auténtico histórico de nuestro país.

La Selección Mexicana tuvo la fortuna de contar con los servicios de Andrés Guardado desde el año de 2005 y tras 16 años vistiendo el uniforme del Tri, dice adiós.

Su nombre se convierte en imborrable en la historia de la Selección Mexicana y aprovechó las redes sociales para publicar un video en el que se despide oficialmente.

Andrés Guardado, eterno capitán del Tri – Foto: Getty Images

“Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana… ¡imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!“, escribió Andrés Guardado.

“Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes!“, finalizó.

El legado de Andrés Guardado con Selección Mexicana

Basta con decir que es uno de los cuatro mexicanos que han estado en cinco Copas del Mundo, eso ya lo hace una leyenda increíble en Selección Mexicana, pero Andrés Guardado es mucho más que eso.

El principito es el jugador que más veces vistió la playera de la Selección Mexicana con 179 encuentros y nadie de los que se mantiene activos, se acerca a esa cantidad de partidos.

Puesto Jugador Etapa Partidos 1 Andrés Guardado 2005-2022 179 2 Claudio Suárez 1992-2006 177 3 Rafael Márquez 1997-2018 148 4 Pável Pardo 1996-2009 146 5 Gerardo Torrado 1999-2013 144 6 Guillermo Ochoa 2005-Actual 135 7 Héctor Moreno 2007-Actual 132 8 Jorge Campos 1991-2003 129 9 Carlos Salcido 2004-2014 123 10 Cuauhtémoc Blanco 1995-2014 119 10 Ramón Ramírez 1991-2000 119

En todo este tiempo como jugador del Tri, Andrés Guardado hizo 28 goles, cantidad suficiente para estar en el top 10 de máximos goleadores de Selección Mexicana.

Puesto Jugador Etapa Goles 1 Javier Hernández 2009-Actual 109 2 Jared Borgetti 1997-2008 89 3 Cuauhtémoc Blanco 1995-2014 119 4 Luis Hernández 1995-2002 85 5 Carlos Hermosillo 1984-1997 90 6 Enrique Borja 1966-1975 65 7 Luis Roberto Alves 1988-2001 84 8 Hugo Sánchez 1977-1998 58 8 Raúl Jiménez 2013-Actual 99 9 Luis García 1991-1999 77 9 Andrés Guardado 2005-2022 179 10 Oribe Peralta 2005-2018 67

El jugador que más veces vistió la camiseta del Tri – Foto: Getty Images