El Leganés, equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre, salió de la zona del descenso después de vencer 2-1 al Valladolid… o al menos eso fue lo que sucedió en el partido imaginario llevado a Twitter ante la imposibilidad de jugar de verdad en el terreno de juego por la suspensión de La Liga por el coronavirus.

En España se han reportado más de seis mil 200 casos por coronavirus (193 fallecidos y más de 500 casos curados), por lo que las medidas para evitar contagios son el pan de cada día.

Esto ha llevado a la suspensión de los torneos de futbol y sin futbol la vida es complicada, por ello, el Leganés llevó a cabo el partido correspondiente de este fin de semana contra el Valladolid en un minuto a minuto, en el que se publicaron mensajes para hacer consciencia entre los aficionados.

De esta manera, Oscar Arnaiz marcó el primer gol del Leganés a los 30 minutos gracias “a la distancia social necesaria” de la defensa rival, en referencia al metro de distancia que se recomienda entre una persona y otra para evitar contagios. El gol fue hasta narrado como si el partido se transmitiera en radio.

A lo 40 minutos se hizo una pausa debido a que el portero del Leganés, quien usa guantes, corrió a los baños. “Ha ido a lavarse las manos. Bien jugado”.

Javier Aguirre, en lugar de dar instrucciones al medio tiempo, repartió claves de Netflix.

¡Final de la primera parte en Butarque!. Se retiran los jugadores a sus habitaciones. Javier Aguirre repartirá claves de @NetflixEs y suscripciones a @MovistarFutbol en este tiempo de asueto. 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

El Valladolid empató el partido en el arranque del segundo tiempo con un disparo “desde su casa”, en referencia a las recomendaciones de no salir de casa, pero en los último minutos, Guido Carrillo hizo el gol del triunfo en una “jugada de videojuego”.

75’ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL DE CARRILLO!!!! Jugada de videojuego por banda derecha del Lega, toque laaargo de Bustinza con el ⏺️ y Guido revienta el ⏹️ para mandarla al fondo de las mallas!!!! 2-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/dtGei17cgH — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

Si este resultado fuera real, Leganés habría llegado a 26 puntos y superaría por diferencia de goles al Celta de Vigo, al que le arrebataría el lugar 17, fuera de la zona de descenso. Por cierto, los del Valladolid, ni cuenta se dieron del partido imaginario, hasta que éste terminó.

👏👌¡Muchas gracias amigos! Buen viaje de vuelta de la silla al sofá. ¡Abrazo de gol! #LeganésRealValladolid #QuédateEnCasa https://t.co/ZfRGtBgxUo — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

Aguirre la pasa mal

Fuera de cualquier broma, Javier Aguirre compartió con TUDN la forma en la que vive la pandemia en España, la cual comparó como películas.

“Dices, ‘no va a pasar nada’ y sales a entrenar, a una vida normal, ir al cine, pero no, todo cerrado va creciendo la cantidad de contagiados, es algo que no lo había vivido, que lo había visto en películas. Es algo que no quiero frivolizar pero es algo serio. Lo menos importante son los partidos de LaLiga, la NBA, no recuerdo algo tan fuerte como esto”, comentó.