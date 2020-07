La historia de Leonardo Juárez, el taekwondoín mexicano que reveló su orientación sexual

Leonardo Juárez fue uno de los atletas que regresó a México con medalla de oro, después de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y es uno de los máximos exponentes de la especialidad poomsae de taekwondo.

A diferencia del taekwondo como lo conocemos, en la modalidad poomsae no hay combate y por lo tanto tampoco hay contacto. “Es la parte artística del taekwondo, es una serie de movimientos de defensa personal, como una simulación de una pelea, pero basa mucho en la técnica y el punto es llegar a la perfección, implica mucha concentración y expresión”, explica Juárez a Sopitas.com.

Discriminación en el deporte

Por la naturaleza de esta disciplina, quienes lo practican suelen ser tachados por practicar un deporte “para gays” o “para niñas” al no haber contacto ni combates, situación que es considerada como un acto de discriminación.

Este mismo aspecto había frenado el hecho de declarar públicamente su orientación sexual, hasta que el pasado 28 de junio, día de la celebración del movimiento LGTB, se expresó abiertamente gay.

“Desde que era niño sentí que había algo diferente en mí, algunas veces me sentí confundido, raro, tenía miedo a sentirme rechazado. Hoy puedo decir que mi familia nunca me soltó la mano, que mis amigos siempre han estado a mi lado, que me siento más fuerte y, sobre todo, soy un ser humano libre… soy igual a ti. Mi mejor combate fue cuando acepté quién era Leo Juárez”, expresó en aquella ocasión.

Un proceso muy pensado

El taekwondoín mexicano nos explicó cómo fue el proceso para hacer esta declaración y detalló que cuando obtuvo la medalla de oro panamericana, sus compañeros de equipo ya conocían su identidad.

“Creo que fue un título personal, el más importante. Estuve mucho tiempo pensándolo, pero creo que cuando vi a Jorge Luis, de patinaje, me inspiró. En esta sociedad se vive la discriminación en diferentes aspectos. Lo estuve viviendo en mi deporte, hablando no como persona homosexual, sino en el deporte como tal. Al no tener un combate los comentarios eran como de ‘es combate de niñas’, ‘es un deporte gay’”.

“Si así me dicen cosas sólo por hacer un deporte porque no te agarras a golpes con alguien más, ahora que diga que soy homosexual, me iban a linchar ahí mismo, lo bueno es que en estos años se ha estado respetando más ese aspecto”, indicó.

El mismo, pero más feliz

Juárez aseguró que tras compartir su orientación sexual de manera pública, se liberó de una gran carga de presión, pese a que desde antes ya contaba con el apoyo incondicional de su familia.

“Me siento súper bien, tenía eso guardado, sí es un peso que tienes encima, y al decirlo sueltas el peso y literalmente empiezas a caminar más libre. Soy la misma persona, pero más feliz”.