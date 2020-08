Tras tener una temporada fantástica y haberlo ganado todo, Robert Lewandowski pintaba para ser el nuevo monarca del Balón de Oro, hecho que ya no podrá ser luego de que se cancelara esta ceremonia de premiación… pero eso no le impidió al polaco decir por qué cree que merecía el premio.

Robert Lewandowski es uno de esos jugadores que marca diferencia en el campo y que pone a temblar a los rivales. No sólo es un goleador nato, sino que el polaco crea juego, hace lucir a sus compañeros y es certero al momento de definir.

¿Qué hizo Lewandowski para merecer el Balón de Oro?

Como sabemos, el Bayern Múnich ganó un triplete histórico donde Lewandowski brilló con luz propia en cada uno de esos torneos: campeón de la Bundesliga, campeón de la DFB-Pokal y campeón de la Champions League, donde el polaco fue el máximo anotador de cada certamen.

En declaraciones dadas al diario polaco “Onet y Przeglad Sportowy“, Lewandowski habló de todos sus logros en la temporada y el por qué merecía ganar el Balón de Oro, siendo objetivo en sus palabras y confirmando algo que para muchos era obvio.

“A mí me daría el Balón de Oro. Ganamos todo lo que se podía ganar, fui el que más goles marcó en todas las competiciones. Pienso que si un jugador consigue tanto, debería ganar ese premio”, comentó Lewandowski.

Aunado con esto, Lewandowski consideró que si bien puede haber mayor presión en otros equipos, él se siente en el mejor equipo del mundo y luego de haber ganado todo y de ser el máximo goleador del equipo, el Balón de Oro debía estar en su poder.

“Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero, no es cierto que cada jugador que haya logrado lo que he logrado yo ganaría el Balón de Oro? Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y sólo espero que nada cambie al respecto”, sentenció Robert Lewandowski.