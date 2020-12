¿Oportunidad para Esteban Gutiérrez? Lewis Hamilton se pierde el Gran Premio de Sakhir por coronavirus

El coronavirus terminará el con dominio del británico Lewis Hamilton en la Fórmula 1, pues el volante de la escudería Mercedes arrojó resultado positivo y presenta síntomas leves, por lo que se perderá el Gran Premio de Sakhir el próximo fin de semana.

A través de un comunicado, la Fórmula 1 informó que el británico causará baja para el Gran Premio que se corre de nueva cuenta en el circuito de Baréin. La información fue confirmada después por la propia escudería, que citó el británico.

“A pesar de que la semana pasada di tres resultados negativos, me desperté ayer por la mañana con síntomas leves y pedí otra prueba que resultó positiva. Inmediatamente entré en autoaislamiento diez días”, detalló Hamilton.

“No puedo correr este fin de semana, pero mi prioridad es seguir los protocolos y consejos para proteger a los demás. Tengo mucha suerte de sentirme bien con sólo síntomas leves y haré todo lo posible para mantenerme en forma y saludable”, indicó.

De esta manera, el penúltimo Gran Premio marcará el fin del dominio de Hamilton, quien había ganado las últimas cinco carreras y de alguna manera el positivo por COVID llega en el mejor momento para Hamilton, quien ya no tiene nada que pelear en la temporada, luego de haberse coronado por séptima vez en su carrera en el Gran Circo. Además, su escudería ya tiene en las manos el campeonato de constructores.

La escudería Mercedes no ha definido quién será el piloto que sustituirá a Hamilton y se ha especulado con varios nombres, entre ellos el mexicano Esteban Gutiérrez, quien es piloto de pruebas.

Gutiérrez ya había sido opción en Racing Point cuando Checo Pérez dio positivo, sin embargo, el elegido al final de cuentas fue Nico Hulkenberg, en parte porque el mexicano no cuenta con la superlicencia al no haber corrido en competencia en los últimos dos años a más de 300 kilómetros por hora.

“Hay mucha especulación sobre quien correrá junto a Valtteri Bottas y una vez que lo tengamos resuelto lo haremos saber”, indicó la escudería.

We’re gutted that Lewis won’t be driving this weekend, but there’s still a job to do in Sakhir 👊

Lots of speculation about who will drive alongside VB. And once it’s sorted, we’ll let you know!

We hope you’ll give them that same Mercedes love as usual ❤️ pic.twitter.com/o4ovSNUSiM

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 1, 2020