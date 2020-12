Leverkusen, Tottenham, Milán: Los líderes atípicos de este extraño 2020

La pandemia del coronavirus hizo del 2020 un año atípico en diversos niveles y esferas y el futbol no se ha librado de ello, pues además de las limitantes para que los aficionados entren a los estadios, tenemos líderes atípicos que podrían en las principales ligas de Europa.

Si hay una temporada en la que podríamos ver una interesante variación de campeones en España, Italia, Alemania, Francia y Portugal, es esta, lo cual le da un toque de frescura en aquellas ligas predecibles, salvo en Países Bajos, donde Ajax y PSV marcan la pauta.

Ni blancos ni blaugranas

Ni Real Madrid, ni Barcelona. Tampoco es el Atlético de Madrid. El que comanda la liga española es la Real Sociedad, aunque posiblemente a los vascos les dure el gusto muy poco, pues es de los pocos equipos que están al corriente con 13 jornadas.

Tiene 26 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, al que le faltan dos juegos. Real Madrid es tercero con 23 unidades, con un juego pendiente, pero por lo pronto nadie le quita el gusto a los vascos.

El líder no es la Juve

Lo normal sería ver a la Juventus en todo lo alto, después de haber ganado la Serie A nueve veces seguidas, pero el equipo que comanda el futbol italiano es el Milán de Ibrahimovic, con 27 puntos y para encontrar a la Juve hay que bajar hasta el cuarto puesto.

¿Se acuerdan del triunfo administrativo de la Juve cuando Napoli no pudo viajar a Turín por los repuntes de coronavirus? Tal vez el karma le esté pasando factura al equipo de Cristiano Ronaldo.

Decían que Mourinho estaba acabado

Cuando José Mourinho tomó las riendas del Tottenham se decía que la carrera del portugués estaba en declive, pero ahora tiene a los Spurs como líderes, aunque Liverpool le sigue los pasos con los mismos 25 puntos.

Manchester City, uno de los favoritos en los últimos años, es noveno, aunque no está tan alejado de la punta, tomando en cuenta que suma 19 puntos y que tiene un partido pendiente.

El líder no está en París

La colección de estrellas del PSG no sólo no están en la punta, sino que no son sublíderes. El liderato recae en el Lille, del mexicano Eugenio Pizzuto, mientras que el Lyon es sublíder, ambos equipos empatados con 29 puntos.

El PSG es tercero, después de haber perdido precisamente frente al Lyon. En 14 fechas, los de París han perdido cuatro juegos.

Algo raro pasa en el 2020

La clara muestra de que a esta temporada le pasa algo raro es la Bundesliga, en la que el Bayern Munich ha sido amo y señor por ocho torneos seguidos.

Es posible que los bávaros terminen coronándose una vez más, pero por lo pronto el liderato está en poder del Bayer Leverkusen, que marcha invicto después de 11 jornadas.

Un cambio después de casi dos décadas

Desde el 2003 Porto y Benfica se han repartido los títulos de la liga lusitana, y aunque nueve jornadas en un lapso peligroso para ilusionarse, el Sporting de Liboa descansa en todo lo alto, con dos puntos de ventaja respecto al sublíder Benfica y cuatro sobre el Porto.