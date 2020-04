Oficial: Liga MX cancela los torneos Sub 20, Sub 17 y otros por coronavirus

Las primeras consecuencias del coronavirus en la Liga MX han pasado factura en cuatro de los torneos que organiza, luego de darse a conocer la finalización de los certámenes con límites de edad, entre ellos, el Sub 20.

A través de un comunicado, la Liga MX informó que los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, se dan por finalizados ante la emergencia sanitaria, sin que haya campeón en ninguna de las categorías.

“La LIGA MX determina concluir de manera anticipada el Torneo Clausura 2020 de las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de Fuerzas Básicas”, indica el comunicado.

De esta manera, la actividad para los equipos Sub 13 y Sub 15 se da por finalizada, mientras que los Sub 17 y Sub 20 entrarán a dos torneos de Copa, los cuales se realizarán en Toluca, donde la Federación Mexicana de Futbol tiene sus instalaciones.

“Se organizarán dos Torneos de Copa en la ciudad de Toluca, en fecha y formato por definirse, competencia en la que participarán los 18 Clubes de LIGA MX en sus categorías Sub-20 y Sub-17, brindando, por supuesto, un compás de espera para que los Clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de reacondicionamiento antes de participar en el Torneo”, indica el comunicado.

De esta manera, jugadores como Sebastián Jurado, quien no tiene actividad en el primer equipo de Cruz Azul, pueden mantenerse en competencia una vez que pase la emergencia sanitaria en México.

Esta estrategia ya se había analizado en semanas anteriores como una forma para ayudar a los clubes a solventar el golpe económico que representa la suspensión del torneo de la Liga MX por el coronavirus, pues de esta manera los clubes ya no tendrán que preocuparse por las gastos de operación y traslados de sus equipos con límite de edad.