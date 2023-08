Lo que necesitas saber: Por primera vez en la historia, el Estadio Azteca tendrá dos partidos de futbol profesional el mismo día y con pocas horas de diferencia

¡Liga MX… no te mueras nunca, condenada! Porque por primera vez en la historia de nuestro futbol mexicano (refiriéndonos a partidos oficiales) el Estadio Azteca albergará dos partidos el mismo día. Cruz Azul vs Santos y América vs Atlas.

Recordemos que el 20 de febrero de 2021, la Selección Mexicana Femenil jugó en el Azteca contra Costa Rica y horas más tarde, se disputó el Cruz Azul vs Toluca, pero con la particularidad de que uno era amistoso y el otro oficial, este domingo 20, ambos serán oficiales y es la primera vez que sucede.

De todo este problemón, la culpa es de Romeo Santos, exvocalista de Aventura. Chale, ¿cómo está eso? Pues sí, indirectamente, su concierto amoló la cancha del Estadio Jalisco y eso hizo que no se pudiera jugar el rojinegros vs águilas.

No es la primera vez que el Jalisco presenta mal estado de cancha – Foto: Twitter (@medranoazteca)

Entonces, la siempre bien ponderada Liga MX, se aventó la puntada de mandar el Atlas vs América del Estadio Jalisco al Estadio Azteca el domingo 20, aunque se medio encime con el de la máquina.

Básicamente, era la única posibilidad de jugarlo, porque entre el calendario que ya no tiene días libres y que los equipos femeniles también usan el Azteca… no quedó de otra, o sea, traen una auténtica fiesta.

Estadio Azteca tendrá el Cruz Azul vs Santos y América vs Atlas el mismo día – Foto: Getty images

El pésimo estado de las canchas en la Liga MX, una lamentable constante

Se entiende que los equipos dueños de los estadios, quieran ganar un dinerito extra haciendo diferentes tipos de eventos en sus recintos, pero se les olvida que tienen compromisos futbolísticos.

No es la primera vez que el Estadio Jalisco presenta problemas por mal estado de cancha, desafortunadamente el Atlas vs América es sólo la punta del iceberg de una problemática real.

Este problema no sólo deja mal parados a los equipos de futbol, también a la Liga MX y hasta al país mismo. No nos creen, ¿en qué México no es visto con buenos ojos?

Nada más tenemos que recordar el bochorno que vivió nuestro país cuando la NFL tuvo que cancelar el partido en el Estadio Azteca por un concierto que había tenido lugar en el ‘Coloso de Santa Ursula’.

Uno de los peores ridículos en la historia del deporte mexicano, que hace parecer al Atlas vs América, como algo mínimo, pero que si no controlan, terminarán haciendo una regadera de cajeta a diestra y siniestra.

Partido de la NFL en el Estadio Azteca – Foto: Getty Images

Te puede interesar