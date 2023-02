El futbol mexicano vivió una semana intensa con todo aquello de las “reformas” a las estructuras de la Liga MX y Femexfut y mientras tanto el balón sigue rondado en la Liga MX y su último torneo con repechaje. Pachuca sigue marcando el paso después de cinco jornadas.

Ya se cerró el mercado de fichajes, así que con los jugadores que se tienen hasta ahora, cada equipo cerrará el torneo, el cual ya pidió las cabezas de dos entrenadores y por ahí anda bailando uno más.

A lo largo de este fin de semana se marcaron 24 goles y si bien no hubo empates sin goles, sí nos chutamos cuatro empates, aunque no todos estuvieron gachos.

Local Resultado Visitante A. De San Luis 2-0 Puebla Necaxa 1-1 Tijuana Mazatlán 2-3 Juárez León 0-1 Pachuca Cruz Azul 0-1 Tigres Santos 2-2 América Pumas 2-2 Atlas Chivas 1-1 Querétaro Monterrey 2-1 Toluca

El segundo DT cepillado en la Liga MX

A Tijuana han llevado varios técnicos buenos, pero el proyecto de plano no despega. Han llevado a Coudet, Robert Dante Siboldi, Diego Cocca, Pablo Guede y a Ricardo Valiño, quien este fin de semana se convirtió en el segundo estratega cesado en el torneo, después de Gabriel Caballero en Mazatlán.

Ojo con lo que pueda pasar en Cruz Azul, pues el puesto de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez al parecer está en debate entre los directivos del equipo cementero. Si el ‘Potro’ no queda fuera en las próximas horas, quedará condicionado a un triunfo ante Toluca en la siguiente fecha.

El regreso de Lainez a la Liga MX

Muchos lo decían de broma, pero fue real. Diego Lainez regresó al futbol mexicano y en su debut con Tigres arrancó en la banca. Sin embargo, el exjugador del Betis ingresó en el segundo tiempo y dejó una buena pinturita ante los cementeros.

El fichaje bomba del futbol mexicano ingresó al minuto 52 por otro de los fichajes felinos, Nico Ibáñez, y si bien la va, podría ser titular por primera vez en mucho tiempo, contra Pumas.

Amenaza de Salinas Pliego al Mazatlán

Tuvieron que pasar cinco jornadas del actual torneo para que el dueño del Mazatlán, Ricardo Salinas Pliego, se diera cuenta del desastre que es el equipo. Los ‘Cañoneros’ siguen sin ganar, son la peor defensiva y su estadio no se llenó ni porque regalaron las entradas para el juego contra Juárez (aunque sí hubo una buena entrada).

Al final del partido, Salinas Pliego lanzó un tuit en el que aseguraba que habría cambios importantes. El primero de ellos ya estaba cantado, y era el regreso de Rubén Omar Romano.

Mazatlán, último lugar de la tabla general y sin puntos, juega la siguiente jornada contra el Puebla, en el Cuauhtémoc.

El desastre de Cruz Azul

Cruz Azul no es el peor equipo de la Liga MX sólo porque existe el Mazatlán. Los cementeros no han ganado desde que conquistaron la Copa Sky y como decíamos antes, el futuro de Raúl Gutiérrez pende de un hilo, aunque se dice y se cuenta que no le dejaron armar a este equipo y que los fichajes llegaron por imposición.

Ante Tigres ofrecieron un primer tiempo para el olvido y en general no se le ve pies ni cabeza a este equipo y quien pregunte por el ‘Cata’ Domínguez, el chiapaneco sólo ha visto acción en la jornada 3.

El show de Montaño en el Santos vs América

El partido de la jornada, por mucho, fue el Santos vs América, disputado en Torreón, el viernes por la noche, aunque el partido quedó manchado por el arbitraje de César Montaño y el VAR, pues perdonaron un par de expulsiones en el primer tiempo (uno por cada bando).

El primer tiempo de este juego duró casi 60 minutos y aunado a los casi 10 minutos agregados en el segundo lapso, nos chutamos el partido más largo de la temporada, de casi 113 minutos.

Hablemos de los goles. Santos abrió el marcador con el gol de Harold Preciado, pero en el VAR tardaron casi cinco minutos para validarlo mientras se buscaba algo para anularlo. América se acercó al final del primer tiempo con un penal de Henry Martín, en el cual hubo invasión al área, pero de ese aspecto no hubo intervención del VAR.

Las Águilas después empataron con un tiro libre, tras un clavadazo de Roger Martínez, quien después encontró un error en la barrera lagunera. Que no sorprenda que para la siguiente jornada Montaño no sea programado en Primera División.

El enredo de Martinoli

Entre tanto caos no era de extrañarse que hasta el propio Deus de la narración mexicana, Christian Martinoli, se nos confundiera en terrenos de tiempo y espacio, y cuando se jugaban más de 40 minutos del primer tiempo mencionó que llegábamos al minuto 20.

“¿Qué estoy diciendo?… cualquier cosa, quiero que dure 20 minutos más”, dijo ameno el narrador. “¡Deja de drogarte ya, por piedad!”, le reclamó el ‘Doctor’, lo cual desató las risas en la transmisión mientras el América tocaba el balón en su propio terreno de juego.

El osote de ‘Wacho’ Jiménez

Querétaro estuvo cerca de romper su racha de dos años sin ganar de visitante en la cancha de Chivas, tras un tiro libre de Pablo Barrera que se le escurrió al portero Miguel Jiménez.

Tras una ardua investigación en el VAR, se determinó que el balón sí había rebasado la línea de gol tras el mal control del arquero, que tenía la esperanza de que la pancita del esférico se hubiera quedado mordiendo la línea.

Para fortuna del Rebaño, Mayorga empató el partido en tiempo agregado, aunque en lugar de volver pronto al medio campo para reanudar y buscar el triunfo, se quedó un ratote festejando como si los rojiblancos ya hubieran amarrado un triunfo.

Echen a los memes de la Liga MX

