La sexta jornada del Apertura 2023 se puede colgar el título a la peor fecha del año en la Liga MX, a reserva de lo que pase en el partido entre Pachuca y San Luis, y es que la producción goleadora ha quedado a deber, con apenas 15 tantos, producto del empate sin goles entre Atlas y Pachuca, además de los partidos Puebla-Juárez y Necaxa-Gallos, en los cuales apenas se marcó un gol.

Si alguien aún pensaba que nuestra liga no estaba en crisis, aquí un claro ejemplo a tan sólo un par de semanas del fracaso de la Liga MX en la Leagues Cup y esa baja producción de goles en el Mundial de Qatar 2022.

Local Resultado Visitante Puebla 1-0 Juárez Tijuana 1-1 Mazatlán Atlas 0-0 Toluca América 1-1 León Santos 2-1 Chivas Necaxa 0-1 Querétaro Pumas 2-1 Tigres Monterrey 1-2 Cruz Azul Pachuca vs A. De San Luis

La jornada 6 de la Liga MX en una imagen

Adiós al invicto de Chivas

¿Se acuerdan del invicto de las Chivas? Pues ya se acabó. El Rebaño ofreció el peor partido en lo que va del Apertura 2023 frente a Santos Laguna, que por momento se ve bien con Duván Vergara, autor de un gol y quien fabricó la jugada del otro tanto con el que los laguneros se impusieron 2-1 en Torreón en la jornada 6.

Chivas, por si fuera poco, perdió a Alexis Vega, quien se hizo expulsar por andar reclamando. Esta fue la séptima expulsión de Vega desde que llegó a Chivas, en el Clausura 2019 y la octava desde su debut en Alf futbol mexicano, en 2015.

Pero no todo es malo, pues Chivas conserva el liderato de la Liga MX, mientras que Cruz Azul, con su primera victoria en el torneo, ya dejó el último lugar tras vencer a Monterrey. Ahora es antepnúltimo.

Así marcha la tabla general de la Liga MX

Grave error en conmociones cerebrales

El partido entre Atlas y Toluca pasó de noche. No hubo goles ni grandes emociones en la aún maltratada cancha del Estadio Jalisco, sin embargo, hubo una situación alarmante en el caso de Valber Huerta y el protocolo de conmociones cerebrales.

¿Qué pasó? Al minutos 16, Valber Huerta, jugador del Toluca, tuvo un fuerte choque de cabezas con Augusto Solari, jugador del Atlas. Ambos fueron atendidos en la cancha por casi cinco minutos y en el caso del futbolista de los Diablos se le colocó un vendaje rojo en la cabeza y así jugó a partir del minuto 21.

Valber Huerta jugó conmocionado / Mexsport

El protocolo en este tipo de casos indica que los futbolistas deben ser evaluados por un médico independiente a los clubes, y designado por la Liga MX, y en caso de una conmoción cerebral, el jugador debe abandonar la cancha. El médico en cuestión le permitió seguir en la cancha.

A los 24 minutos, el jugador volvió a recibir atención médica y se le volvió a permitir que siguiera en la cancha, hasta que de plano al 28’ Valver Huerta se tiró al pasto y pidió su cambio. Huerta jugó conmocionado casi nueve minutos. Por fortuna, el jugador se encuentra bien, dentro de lo que cabe, pero no podrá ser considerado ni para entrenar durante casi una semana.

Pumas aprovechó la debilidad de Tigres sin Gignac

’Toto’ Salvio sigue fallando todo lo que puede, pero quien ya encontró puerta fue el ’Toro’ Fernández después de aventarse unos osotes en la semana pasada ante Toluca. Tigres se convierte en un lindo michi cuando Gignac no está y eso sucedió frente a Pumas, que recuperó un montón de balones en las salidas de Tigres, y si no golearon desde el primer tiempo fue precisamente porque ‘Toto’ Salvio y el ‘Toro’ no andan finos.

¿En qué momento el ‘Chino’ Huerta se convirtió en el máximo referente de Pumas? El exjugador de Chivas provocó un penal y le pegó una vez al poste y si no marcó su gol fue porque de plano Dinenno le quitó el balón a la hora de cobrar el penal que aseguró el triunfo de los capitalinos.

Jardine pide paciencia tras abucheos al América

América llega y llega, pero le cuesta mucho trabajo hacer goles. Dejaron ir a Federico Viñas y el uruguayo los vacunó ahora que está con el León, y aunque empató con un penal cobrado por Julián Quiñones, los jugadores del Ame fueron abucheados al final del partido.

Ante esta situación, el técnico André Jardine pidió un poco de paciencia. “Pido un voto de confianza a la gente, un poco de paciencia, siempre que se cambia el director técnico, muchas cosas cambian, se nota en la cancha”, dijo el timonel, quien tomó al América a unos días de comenzar el torneo. ¿Cuánto tiempo aguantarán a Jardine en Coapa si las cosas no mejoran?

