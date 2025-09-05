Lo que necesitas saber:
Puebla y Mazatlán están empatados en el último lugar de la tabla general con 1 punto.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de nueve jornadas, América lidera la tabla general con 24 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 10
La jornada 10 del Apertura 2025, se juega del 5 al 8 de septiembre. El primer partido será el Atlas vs Querétaro en el Estadio Jalisco. Y termina con el Necaxa vs Puebla en el Victoria.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Atlas vs Querétaro
|5 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
|León vs Chivas
|5 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
|Juárez vs Pachuca
|5 de septiembre
21:00 hrs
|Tubi
|Mazatlán vs Cruz Azul
|5 de septiembre
21:00 hrs
|Tubi
|Pumas vs Toluca
|6 de septiembre
12:00 hrs
|Youtube
Vix
|América vs Atlético San Luis
|7 de septiembre
12:00 hrs
|Youtube
Vix
|Tigres vs Monterrey
|7 de septiembre
19:00 hrs
|Fox Sports
|Xolos vs Santos
|7 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
|Necaxa vs Puebla
|8 de septiembre
17:00 hrs
|Youtube
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- América: 24 puntos
- Tigres: 22 puntos
- Pachuca: 20 puntos
- Toluca: 20 puntos
- Pumas: 19 puntos
- Rayadas: 17 puntos
- Atlético San Luis: 16 puntos
- Juárez: 15 puntos
- León: 15 puntos
- Chivas: 14 puntos