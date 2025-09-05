Lo que necesitas saber:

Puebla y Mazatlán están empatados en el último lugar de la tabla general con 1 punto.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de nueve jornadas, América lidera la tabla general con 24 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 10

La jornada 10 del Apertura 2025, se juega del 5 al 8 de septiembre. El primer partido será el Atlas vs Querétaro en el Estadio Jalisco. Y termina con el Necaxa vs Puebla en el Victoria.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Atlas vs Querétaro5 de septiembre
19:00 hrs		Tubi
León vs Chivas5 de septiembre
19:00 hrs		Tubi
Juárez vs Pachuca5 de septiembre
21:00 hrs		Tubi
Mazatlán vs Cruz Azul5 de septiembre
21:00 hrs		Tubi
Pumas vs Toluca6 de septiembre
12:00 hrs		Youtube
Vix
América vs Atlético San Luis7 de septiembre
12:00 hrs		Youtube
Vix
Tigres vs Monterrey7 de septiembre
19:00 hrs		Fox Sports
Xolos vs Santos7 de septiembre
19:00 hrs		Tubi
Necaxa vs Puebla8 de septiembre
17:00 hrs		Youtube

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. América: 24 puntos
  2. Tigres: 22 puntos
  3. Pachuca: 20 puntos
  4. Toluca: 20 puntos
  5. Pumas: 19 puntos
  6. Rayadas: 17 puntos
  7. Atlético San Luis: 16 puntos
  8. Juárez: 15 puntos
  9. León: 15 puntos
  10. Chivas: 14 puntos

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026

Las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026
Calendario y dónde ver: Sigue a América, Pachuca y Monterrey en la Concachampions Femenil

Calendario y dónde ver: Sigue a América, Pachuca y Monterrey en la Concachampions Femenil
Luis Suárez se lleva una sanción a la altura del escupitajo que se aventó

Luis Suárez se lleva una sanción a la altura del escupitajo que se aventó
Boletos para el mundial 2026

Las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de septiembre

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook