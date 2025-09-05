Lo que necesitas saber: Puebla y Mazatlán están empatados en el último lugar de la tabla general con 1 punto.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de nueve jornadas, América lidera la tabla general con 24 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 10

La jornada 10 del Apertura 2025, se juega del 5 al 8 de septiembre. El primer partido será el Atlas vs Querétaro en el Estadio Jalisco. Y termina con el Necaxa vs Puebla en el Victoria.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Atlas vs Querétaro 5 de septiembre

19:00 hrs Tubi León vs Chivas 5 de septiembre

19:00 hrs Tubi Juárez vs Pachuca 5 de septiembre

21:00 hrs Tubi Mazatlán vs Cruz Azul 5 de septiembre

21:00 hrs Tubi Pumas vs Toluca 6 de septiembre

12:00 hrs Youtube

Vix América vs Atlético San Luis 7 de septiembre

12:00 hrs Youtube

Vix Tigres vs Monterrey 7 de septiembre

19:00 hrs Fox Sports Xolos vs Santos 7 de septiembre

19:00 hrs Tubi Necaxa vs Puebla 8 de septiembre

17:00 hrs Youtube

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)