Lo que necesitas saber: Puebla está en el último lugar de la tabla general con 1 punto.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de diez jornadas, Tigres y América lideran la tabla general con 25 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 11

La jornada 11 del Apertura 2025, se juega del 11 al 15 de septiembre. El primer partido será el Querétaro vs Puebla en el Estadio Corregidora. Y termina con el Santos vs Atlas en el TSM Corona.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Querétaro vs Puebla 11 de septiembre

17:00 hrs Tubi Toluca vs Monterrey 12 de septiembre

18:00 hrs Youtube Tigres vs Pumas 12 de septiembre

20:00 hrs Fox Sports Cruz Azul vs Juárez 13 de septiembre

15:45 hrs Youtube Mazatlán vs Xolos 13 de septiembre

21:00 hrs Tubi América vs Chivas 14 de septiembre

12:00 hrs YouTube Pachuca vs Necaxa 14 de septiembre

19:00 hrs Tubi Atlético San Luis vs León 15 de septiembre

17:00 hrs ESPN Santos vs Atlas 15 de septiembre

19:00 hrs Tubi

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)