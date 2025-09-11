Lo que necesitas saber:

Puebla está en el último lugar de la tabla general con 1 punto.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de diez jornadas, Tigres y América lideran la tabla general con 25 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 11

La jornada 11 del Apertura 2025, se juega del 11 al 15 de septiembre. El primer partido será el Querétaro vs Puebla en el Estadio Corregidora. Y termina con el Santos vs Atlas en el TSM Corona.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Querétaro vs Puebla11 de septiembre
17:00 hrs		Tubi
Toluca vs Monterrey12 de septiembre
18:00 hrs		Youtube
Tigres vs Pumas12 de septiembre
20:00 hrs		Fox Sports
Cruz Azul vs Juárez13 de septiembre
15:45 hrs		Youtube
Mazatlán vs Xolos13 de septiembre
21:00 hrs		Tubi
América vs Chivas14 de septiembre
12:00 hrs		YouTube
Pachuca vs Necaxa14 de septiembre
19:00 hrs		Tubi
Atlético San Luis vs León15 de septiembre
17:00 hrs		ESPN
Santos vs Atlas15 de septiembre
19:00 hrs		Tubi

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. Tigres: 25 puntos
  2. América: 25 puntos
  3. Pachuca: 23 puntos
  4. Toluca: 23 puntos
  5. Pumas: 19 puntos
  6. Atlético San Luis: 17 puntos
  7. Rayadas: 17 puntos
  8. Chivas: 17 puntos
  9. Juárez: 15 puntos
  10. León: 15 puntos

