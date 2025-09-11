Lo que necesitas saber:
Puebla está en el último lugar de la tabla general con 1 punto.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de diez jornadas, Tigres y América lideran la tabla general con 25 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 11
La jornada 11 del Apertura 2025, se juega del 11 al 15 de septiembre. El primer partido será el Querétaro vs Puebla en el Estadio Corregidora. Y termina con el Santos vs Atlas en el TSM Corona.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Querétaro vs Puebla
|11 de septiembre
17:00 hrs
|Tubi
|Toluca vs Monterrey
|12 de septiembre
18:00 hrs
|Youtube
|Tigres vs Pumas
|12 de septiembre
20:00 hrs
|Fox Sports
|Cruz Azul vs Juárez
|13 de septiembre
15:45 hrs
|Youtube
|Mazatlán vs Xolos
|13 de septiembre
21:00 hrs
|Tubi
|América vs Chivas
|14 de septiembre
12:00 hrs
|YouTube
|Pachuca vs Necaxa
|14 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
|Atlético San Luis vs León
|15 de septiembre
17:00 hrs
|ESPN
|Santos vs Atlas
|15 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- Tigres: 25 puntos
- América: 25 puntos
- Pachuca: 23 puntos
- Toluca: 23 puntos
- Pumas: 19 puntos
- Atlético San Luis: 17 puntos
- Rayadas: 17 puntos
- Chivas: 17 puntos
- Juárez: 15 puntos
- León: 15 puntos