Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 14 goles.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de once jornadas, Tigres y América lideran la tabla general con 28 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 12
La jornada 12 del Apertura 2025, se juega del 19 al 2 de septiembre. El primer partido es el Pumas vs Querétaro en el Estadio Olímpico Alameda. Y termina con las Rayadas vs Pachuca.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Pumas vs Querétaro
|19 de septiembre
17:00 hrs
|Tubi
|Juárez vs Tigres
|19 de septiembre
21:00 hrs
|Tubi
|Necaxa vs Atlas
|20 de septiembre
17:00 hrs
|Youtube
|Chivas vs Xolos
|21 de septiembre
11:00 hrs
|Prime Video
|Puebla vs Cruz Azul
|21 de septiembre
13:00 hrs
|Tubi
|Atlético San Luis vs Mazatlán
|21 de septiembre
18:00 hrs
|ESPN
|Toluca vs América
|22 de septiembre
18:00 hrs
|Youtube
|León vs Santos
|22 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
|Rayadas vs Pachuca
|22 de septiembre
20:00 hrs
|Youtube
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- Tigres: 28 puntos
- Pachuca: 26 puntos
- América: 25 puntos
- Toluca: 23 puntos
- Rayadas: 20 puntos
- Chivas: 20 puntos
- Pumas: 19 puntos
- Juárez: 18 puntos
- León: 18 puntos
- Atlético San Luis: 17 puntos
Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)
|N°
|Jugadora
|Equipo
|Goles
|1°
|Charlyn Corral
|Pachuca
|14 goles
|2°
|Aerial Chavarin
|Cruz Azul
|11 goles
|3°
|Montserrat Saldívar
|América
|10 goles
|4°
|Diana Ordóñez
|Tigres
|9 goles
|5°
|Jennifer Hermoso
|Tigres
|9 goles