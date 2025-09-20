Lo que necesitas saber:

Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 14 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de once jornadas, Tigres y América lideran la tabla general con 28 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 12

La jornada 12 del Apertura 2025, se juega del 19 al 2 de septiembre. El primer partido es el Pumas vs Querétaro en el Estadio Olímpico Alameda. Y termina con las Rayadas vs Pachuca.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Pumas vs Querétaro19 de septiembre
17:00 hrs		Tubi
Juárez vs Tigres19 de septiembre
21:00 hrs		Tubi
Necaxa vs Atlas20 de septiembre
17:00 hrs		Youtube
Chivas vs Xolos21 de septiembre
11:00 hrs		Prime Video
Puebla vs Cruz Azul21 de septiembre
13:00 hrs		Tubi
Atlético San Luis vs Mazatlán21 de septiembre
18:00 hrs		ESPN
Toluca vs América22 de septiembre
18:00 hrs		Youtube
León vs Santos22 de septiembre
19:00 hrs		Tubi
Rayadas vs Pachuca22 de septiembre
20:00 hrs		Youtube

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. Tigres: 28 puntos
  2. Pachuca: 26 puntos
  3. América: 25 puntos
  4. Toluca: 23 puntos
  5. Rayadas: 20 puntos
  6. Chivas: 20 puntos
  7. Pumas: 19 puntos
  8. Juárez: 18 puntos
  9. León: 18 puntos
  10. Atlético San Luis: 17 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)

JugadoraEquipoGoles
Charlyn CorralPachuca14 goles
Aerial ChavarinCruz Azul11 goles
Montserrat SaldívarAmérica10 goles
Diana OrdóñezTigres9 goles
Jennifer HermosoTigres9 goles

