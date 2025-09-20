Lo que necesitas saber: Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 14 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de once jornadas, Tigres y América lideran la tabla general con 28 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 12

La jornada 12 del Apertura 2025, se juega del 19 al 2 de septiembre. El primer partido es el Pumas vs Querétaro en el Estadio Olímpico Alameda. Y termina con las Rayadas vs Pachuca.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Pumas vs Querétaro 19 de septiembre

17:00 hrs Tubi Juárez vs Tigres 19 de septiembre

21:00 hrs Tubi Necaxa vs Atlas 20 de septiembre

17:00 hrs Youtube Chivas vs Xolos 21 de septiembre

11:00 hrs Prime Video Puebla vs Cruz Azul 21 de septiembre

13:00 hrs Tubi Atlético San Luis vs Mazatlán 21 de septiembre

18:00 hrs ESPN Toluca vs América 22 de septiembre

18:00 hrs Youtube León vs Santos 22 de septiembre

19:00 hrs Tubi Rayadas vs Pachuca 22 de septiembre

20:00 hrs Youtube

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

Tigres: 28 puntos Pachuca: 26 puntos América: 25 puntos Toluca: 23 puntos Rayadas: 20 puntos Chivas: 20 puntos Pumas: 19 puntos Juárez: 18 puntos León: 18 puntos Atlético San Luis: 17 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)