Lo que necesitas saber:

Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 19 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de quince jornadas, Tigres lidera la tabla general con 38 puntos. En el último lugar sin opciones de absolutamente nada tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntitos.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 16

La jornada 16 del Apertura 2025, se juega del 15 al 19 de octubre. El primer partido es el Atlas vs América, y termina con un duelazo entre Pachuca vs Chivas.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Atlas vs América 15 de octubre
19:00 horas		Tubi
Pumas vs Juárez16 de octubre
18:00 horas		Youtube
Querétaro vs Cruz Azul17 de octubre
17:00 horas		Tubi
Necaxa vs Toluca 17 de octubre
17:00 horas		Youtube
Santos vs Mazatlán17 de octubre
19:00 horas		Tubi
Tigres vs Atlético San Luis18 de octubre
17:00 horas		 Amazon Prime
Fox Sports
Puebla vs Xolos19 de octubre
12:00 horas		Tubi
Rayadas vs León19 de octubre
17:00 horas		Youtube
Pachuca vs Chivas19 de octubre
19:00 horas		Tubi

Clasificadas a Liguilla 2025

Ya tenemos a las primeras clasificadas a la Liguilla: Tigres, Pachuca, América y Chivas. Aunque, matemáticamente hablando aún hay siete equipos con oportunidad de meterse a la ‘fiesta grande’.

Siempre y cuando, Rayadas, Cruz Azul y León no sumen en las dos jornadas restantes.

  1. Tigres: 38 puntos
  2. Pachuca: 36 puntos
  3. América: 32 puntos
  4. Chivas: 30 puntos
  5. Toluca: 29 puntos
  6. Rayadas: 26 puntos*
  7. Cruz Azul: 24 puntos*
  8. León: 24 puntos*
    *Todavía no tienen asegurado su boleto

Con opciones para meterse a la liguilla:

9. Juárez: 23 puntos
10. Pumas: 22 puntos
11. Atlético San Luis: 22 puntos
12. Atlas: 22 puntos

Hasta el momento y antes de que se juegue la jornada 16, los duelos de la Liguilla quedarían de la siguiente forma:

  • (1) Tigres vs León (8)
  • (2) Pachuca vs Cruz Azul (7)
  • (3) América vs Rayadas (6)
  • (4) Chivas vs Toluca (5)

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)

JugadoraEquipoGoles
Charlyn CorralPachuca21 goles
Aerial ChavarinCruz Azul16 goles
Diana OrdóñezTigres13 goles
Jenni HermosoTigres13 goles
Montse SaldívarAmérica13 goles

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Tena y el ‘Piojo’ al Mundial 2026: ¿Qué necesitan Guatemala y Costa Rica para clasificar?
Messi Cup: ¿Qué es y qué equipos participan?

Messi Cup: ¿Qué es y qué equipos participan?
Vinicius enfrenta proceso por "perturbar" a vecinos con fiesta de cumpleaños

¡Baila Vini! Vinicius enfrenta proceso por “perturbar” a vecinos con fiesta de cumpleaños
¡Imparable! Isaac del Toro gana el Giro de Venetta y consigue su victoria número 16 del 2025

¡Imparable! Isaac del Toro gana el Giro de Veneto y consigue su victoria número 16 del 2025

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook