Lo que necesitas saber:
Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 19 goles.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de quince jornadas, Tigres lidera la tabla general con 38 puntos. En el último lugar sin opciones de absolutamente nada tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntitos.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 16
La jornada 16 del Apertura 2025, se juega del 15 al 19 de octubre. El primer partido es el Atlas vs América, y termina con un duelazo entre Pachuca vs Chivas.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Atlas vs América
|15 de octubre
19:00 horas
|Tubi
|Pumas vs Juárez
|16 de octubre
18:00 horas
|Youtube
|Querétaro vs Cruz Azul
|17 de octubre
17:00 horas
|Tubi
|Necaxa vs Toluca
| 17 de octubre
17:00 horas
|Youtube
|Santos vs Mazatlán
|17 de octubre
19:00 horas
|Tubi
|Tigres vs Atlético San Luis
|18 de octubre
17:00 horas
| Amazon Prime
Fox Sports
|Puebla vs Xolos
|19 de octubre
12:00 horas
|Tubi
|Rayadas vs León
|19 de octubre
17:00 horas
|Youtube
|Pachuca vs Chivas
|19 de octubre
19:00 horas
|Tubi
Clasificadas a Liguilla 2025
Ya tenemos a las primeras clasificadas a la Liguilla: Tigres, Pachuca, América y Chivas. Aunque, matemáticamente hablando aún hay siete equipos con oportunidad de meterse a la ‘fiesta grande’.
Siempre y cuando, Rayadas, Cruz Azul y León no sumen en las dos jornadas restantes.
- Tigres: 38 puntos
- Pachuca: 36 puntos
- América: 32 puntos
- Chivas: 30 puntos
- Toluca: 29 puntos
- Rayadas: 26 puntos*
- Cruz Azul: 24 puntos*
- León: 24 puntos*
*Todavía no tienen asegurado su boleto
Con opciones para meterse a la liguilla:
9. Juárez: 23 puntos
10. Pumas: 22 puntos
11. Atlético San Luis: 22 puntos
12. Atlas: 22 puntos
Hasta el momento y antes de que se juegue la jornada 16, los duelos de la Liguilla quedarían de la siguiente forma:
- (1) Tigres vs León (8)
- (2) Pachuca vs Cruz Azul (7)
- (3) América vs Rayadas (6)
- (4) Chivas vs Toluca (5)
Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)
|N°
|Jugadora
|Equipo
|Goles
|1°
|Charlyn Corral
|Pachuca
|21 goles
|2°
|Aerial Chavarin
|Cruz Azul
|16 goles
|3°
|Diana Ordóñez
|Tigres
|13 goles
|4°
|Jenni Hermoso
|Tigres
|13 goles
|5°
|Montse Saldívar
|América
|13 goles