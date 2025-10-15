Lo que necesitas saber: Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 19 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de quince jornadas, Tigres lidera la tabla general con 38 puntos. En el último lugar sin opciones de absolutamente nada tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntitos.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 16

La jornada 16 del Apertura 2025, se juega del 15 al 19 de octubre. El primer partido es el Atlas vs América, y termina con un duelazo entre Pachuca vs Chivas.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Atlas vs América 15 de octubre

19:00 horas Tubi Pumas vs Juárez 16 de octubre

18:00 horas Youtube Querétaro vs Cruz Azul 17 de octubre

17:00 horas Tubi Necaxa vs Toluca 17 de octubre

17:00 horas Youtube Santos vs Mazatlán 17 de octubre

19:00 horas Tubi Tigres vs Atlético San Luis 18 de octubre

17:00 horas Amazon Prime

Fox Sports Puebla vs Xolos 19 de octubre

12:00 horas Tubi Rayadas vs León 19 de octubre

17:00 horas Youtube Pachuca vs Chivas 19 de octubre

19:00 horas Tubi

Clasificadas a Liguilla 2025

Ya tenemos a las primeras clasificadas a la Liguilla: Tigres, Pachuca, América y Chivas. Aunque, matemáticamente hablando aún hay siete equipos con oportunidad de meterse a la ‘fiesta grande’.

Siempre y cuando, Rayadas, Cruz Azul y León no sumen en las dos jornadas restantes.

Tigres: 38 puntos Pachuca: 36 puntos América: 32 puntos Chivas: 30 puntos Toluca: 29 puntos Rayadas: 26 puntos* Cruz Azul: 24 puntos* León: 24 puntos*

*Todavía no tienen asegurado su boleto

Con opciones para meterse a la liguilla:

9. Juárez: 23 puntos

10. Pumas: 22 puntos

11. Atlético San Luis: 22 puntos

12. Atlas: 22 puntos

Hasta el momento y antes de que se juegue la jornada 16, los duelos de la Liguilla quedarían de la siguiente forma:

(1) Tigres vs León (8)

(2) Pachuca vs Cruz Azul (7)

(3) América vs Rayadas (6)

(4) Chivas vs Toluca (5)

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)