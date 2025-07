Lo que necesitas saber: Hasta ahora, Santos Femenil se mantiene como el único equipo que no ha ganado en el Apertura 2025.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de dos jornadas, América y Chivas lideran la tabla genera con 6 puntos casa uno. En el último lugar tenemos a Santos. Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 3

La jornada 3 del Apertura 2025, se juega del 24 al 31 de julio. El primer partido será el Atlas vs Puebla el jueves 24 de julio en el Estadio Jalisco. Y termina con el Chivas vs Juárez el jueves 31 de julio con el Chivas vs Juárez.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Atlas vs Puebla 24 de julio

19:00 hrs Tubi Xolos vs Toluca 24 de julio

19:00 hrs Tubi Rayadas vs Querétaro 25 de julio

19:00 hrs YouTube

Vix Pumas vs Necaxa 27 de julio

12:00 hrs YouTube

Vix León vs América 27 de julio

17:00 hrs Tubi Cruz Azul vs Atlético San Luis 28 de julio

15:45 hrs YouTube

Vix Santos vs Tigres 28 de julio

19:00 hrs Tubi Mazatlán vs Pachuca 28 de julio

21:00 hrs Tubi Chivas vs Juárez 31 de julio

19:00 hrs Tubi

El jueves 31 de julio, también se jugará el Pachuca vs Pumas en el Estadio Hidalgo, partido pendiente de la jornada 2.

Pachuca vs Pumas: 31 de julio, 19:00 hrs

Transmisión por Tubi

Foto: MexSport

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

América: 6 puntos Chivas: 6 puntos Tigres: 4 puntos León: 4 puntos Juárez: 4 puntos Toluca: 4 puntos Pachuca: 3 puntos Pumas: 3 puntos Cruz Azul: 3 puntos Rayadas: 3 puntos