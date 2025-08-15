Lo que necesitas saber: Puebla y Mazatlán no han sumando ni un solo punto en lo que va del torneo.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de seis jornadas, América lidera la tabla general con 18 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con 0 puntos, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 7

La jornada 7 del Apertura 2025, se juega del 15 al 18 de agosto. El primer partido será el Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario de Nuevo León. Y termina con el Mazatlán vs Puebla en el Encanto. Uno de los dos sumará su primer punto en el torneo.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Tigres vs Pachuca 15 de agosto

20:00 hrs Fox Sport Xolos vs Atlético San Luis 16 de agosto

18:00 hrs Tubi Rayadas vs Santos 16 de agosto

21:00 hrs Youtube Pumas vs América 17 de agosto

12:00 hrs Youtube Atlas vs Chivas 17 de agosto

19:00 hrs Tubi Juárez vs Toluca 17 de agosto

19:00 hrs Tubi Necaxa vs Cruz Azul 18 de agosto

17:00 hrs Youtube León vs Querétaro 18 de agosto

19:00 hrs Tubi Mazatlán vs Puebla 18 de agosto

19:00 hrs *Por confirmar

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)