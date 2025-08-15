Lo que necesitas saber:
Puebla y Mazatlán no han sumando ni un solo punto en lo que va del torneo.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de seis jornadas, América lidera la tabla general con 18 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con 0 puntos, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 7
La jornada 7 del Apertura 2025, se juega del 15 al 18 de agosto. El primer partido será el Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario de Nuevo León. Y termina con el Mazatlán vs Puebla en el Encanto. Uno de los dos sumará su primer punto en el torneo.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Tigres vs Pachuca
|15 de agosto
20:00 hrs
|Fox Sport
|Xolos vs Atlético San Luis
|16 de agosto
18:00 hrs
|Tubi
|Rayadas vs Santos
|16 de agosto
21:00 hrs
|Youtube
|Pumas vs América
|17 de agosto
12:00 hrs
|Youtube
|Atlas vs Chivas
|17 de agosto
19:00 hrs
|Tubi
|Juárez vs Toluca
|17 de agosto
19:00 hrs
|Tubi
|Necaxa vs Cruz Azul
|18 de agosto
17:00 hrs
|Youtube
|León vs Querétaro
|18 de agosto
19:00 hrs
|Tubi
|Mazatlán vs Puebla
|18 de agosto
19:00 hrs
|*Por confirmar
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- América: 18 puntos
- Tigres: 16 puntos
- Toluca: 16 puntos
- Pumas: 13 puntos
- Rayadas: 12 puntos
- Pachuca: 11 puntos
- Juárez: 10 puntos
- Chivas: 10 puntos
- León: 8 puntos
- Cruz Azul: 7 puntos