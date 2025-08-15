Lo que necesitas saber:

Puebla y Mazatlán no han sumando ni un solo punto en lo que va del torneo.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de seis jornadas, América lidera la tabla general con 18 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con 0 puntos, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 7

La jornada 7 del Apertura 2025, se juega del 15 al 18 de agosto. El primer partido será el Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario de Nuevo León. Y termina con el Mazatlán vs Puebla en el Encanto. Uno de los dos sumará su primer punto en el torneo.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Tigres vs Pachuca15 de agosto
20:00 hrs		Fox Sport
Xolos vs Atlético San Luis16 de agosto
18:00 hrs		Tubi
Rayadas vs Santos 16 de agosto
21:00 hrs		Youtube
Pumas vs América17 de agosto
12:00 hrs		Youtube
Atlas vs Chivas17 de agosto
19:00 hrs		Tubi
Juárez vs Toluca17 de agosto
19:00 hrs		Tubi
Necaxa vs Cruz Azul18 de agosto
17:00 hrs		Youtube
León vs Querétaro18 de agosto
19:00 hrs		Tubi
Mazatlán vs Puebla18 de agosto
19:00 hrs		*Por confirmar

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. América: 18 puntos
  2. Tigres: 16 puntos
  3. Toluca: 16 puntos
  4. Pumas: 13 puntos
  5. Rayadas: 12 puntos
  6. Pachuca: 11 puntos
  7. Juárez: 10 puntos
  8. Chivas: 10 puntos
  9. León: 8 puntos
  10. Cruz Azul: 7 puntos

