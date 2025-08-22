Lo que necesitas saber: Puebla y Mazatlán están empatados en el último lugar de la tabla general con 1 punto.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de siete jornadas, América lidera la tabla general con 21 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 8

La jornada 8 del Apertura 2025, se juega del 24 al 28 de agosto. El primer partido será el Atlético San Luis vs Necaxa en el Estadio Alfonso Lastras. Y termina con el América vs Santos en el Ciudad de los Deportes.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Atlético San Luis vs Necaxa 24 de agosto

17:00 hrs ESPN

Disney + Pumas vs Xolos 25 de agosto

18:00 hrs YouTube Puebla vs León 25 de agosto

19:00 hrs Tubi Juárez vs Mazatlán 25 de agosto

21:00 hrs Tubi Cruz Azul vs Toluca 26 de agosto

15:45 hrs YouTube Querétaro vs Tigres 26 de agosto

17:00 hrs Tubi Pachuca vs Atlas 26 de agosto

19:00 hrs Tubi Chivas vs Rayadas 26 de agosto

19:07 hrs Prime Video América vs Santos 28 de agosto

19:00 hrs YouTube

