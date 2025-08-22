Lo que necesitas saber:

Puebla y Mazatlán están empatados en el último lugar de la tabla general con 1 punto.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de siete jornadas, América lidera la tabla general con 21 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 8

La jornada 8 del Apertura 2025, se juega del 24 al 28 de agosto. El primer partido será el Atlético San Luis vs Necaxa en el Estadio Alfonso Lastras. Y termina con el América vs Santos en el Ciudad de los Deportes.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Atlético San Luis vs Necaxa24 de agosto
17:00 hrs		ESPN
Disney +
Pumas vs Xolos25 de agosto
18:00 hrs		YouTube
Puebla vs León25 de agosto
19:00 hrs		Tubi
Juárez vs Mazatlán25 de agosto
21:00 hrs		Tubi
Cruz Azul vs Toluca26 de agosto
15:45 hrs		YouTube
Querétaro vs Tigres26 de agosto
17:00 hrs		Tubi
Pachuca vs Atlas26 de agosto
19:00 hrs		Tubi
Chivas vs Rayadas26 de agosto
19:07 hrs		Prime Video
América vs Santos28 de agosto
19:00 hrs		YouTube

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. América: 21 puntos
  2. Toluca: 17 puntos
  3. Tigres: 16 puntos
  4. Rayadas: 15 puntos
  5. Pachuca: 14 puntos
  6. Pumas: 13 puntos
  7. Chivas: 13 puntos
  8. Juárez: 11 puntos
  9. Atlético San Luis: 10 puntos
  10. León: 9 puntos

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Místico vs MJF: una lucha imperdible del 92 Aniversario del CMLL
¿Cuándo vuelve a jugar Renata Zarazúa en el US Open 2025?

¿Cuándo vuelve a jugar Renata Zarazúa en el US Open 2025?
De lo de la fan store, siento que la galeria, pudo complementarse con cards de como ir, que hay, costos? Es decir editorializar mas que el asi se ve y fotos que pues, son fotos. La nota padriima pero el post siento que le falto esa info para completar

¡Enorme! Renata Zarazúa vence a una Top 10 en el US Open
¿Dónde ver el Barcelona vs América Femenil?

¿Dónde ver el Barcelona vs América Femenil?

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook