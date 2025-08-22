Lo que necesitas saber:
Puebla y Mazatlán están empatados en el último lugar de la tabla general con 1 punto.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de siete jornadas, América lidera la tabla general con 21 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán y Puebla con tan solo 1 puntito, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 8
La jornada 8 del Apertura 2025, se juega del 24 al 28 de agosto. El primer partido será el Atlético San Luis vs Necaxa en el Estadio Alfonso Lastras. Y termina con el América vs Santos en el Ciudad de los Deportes.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Atlético San Luis vs Necaxa
|24 de agosto
17:00 hrs
|ESPN
Disney +
|Pumas vs Xolos
|25 de agosto
18:00 hrs
|YouTube
|Puebla vs León
|25 de agosto
19:00 hrs
|Tubi
|Juárez vs Mazatlán
|25 de agosto
21:00 hrs
|Tubi
|Cruz Azul vs Toluca
|26 de agosto
15:45 hrs
|YouTube
|Querétaro vs Tigres
|26 de agosto
17:00 hrs
|Tubi
|Pachuca vs Atlas
|26 de agosto
19:00 hrs
|Tubi
|Chivas vs Rayadas
|26 de agosto
19:07 hrs
|Prime Video
|América vs Santos
|28 de agosto
19:00 hrs
|YouTube
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- América: 21 puntos
- Toluca: 17 puntos
- Tigres: 16 puntos
- Rayadas: 15 puntos
- Pachuca: 14 puntos
- Pumas: 13 puntos
- Chivas: 13 puntos
- Juárez: 11 puntos
- Atlético San Luis: 10 puntos
- León: 9 puntos