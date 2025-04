Lo que necesitas saber: América es el único equipo que ya no puede cambiar su posición en la tabla para la liguilla de la Liga MX Femenil; aseguraron el liderato general

La liguilla de la Liga MX Femenil está casi lista. Y decimos “casi” porque aunque ya tenemos a los ocho equipos clasificados, todavía falta una jornada donde las posiciones en la tabla general podrían cambiar y mover los partidos de cuartos de final.

Trofeo de la Liga MX Femenil. Foto: MexSport

¿Qué equipos clasificaron a la liguilla de la Liga MX Femenil?

Sí, a pesar de que falta una jornada del Clausura 2025, los ocho equipos invitados a la liguilla de la Liga MX Femenil ya están definidos: América, Pachuca, Pumas, Tigres, Rayadas, Chivas, Juárez y Atlas. (Dato interesante: América y Tigres siguen siendo los únicos equipos que juegan todas las liguillas o fases finales en la historia de la Liga MX Femenil).

Los demás equipos deberán esperar al siguiente torneo para volver a intentarlo.

América tiene seguro el liderato de la liguilla. Foto: América Femenil (FB)

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Si en este momento terminara el torneo, los cuartos de final de la Liga MX Femenil se jugarían así:

América vs Atlas

Pachuca vs Juárez

Pumas vs Chivas

Tigres vs Rayadas

Pero con tres puntos por disputar, algunos equipos podrían cambiar de posición en la tabla: Pumas podría escalar al segundo lugar y bajar a Pachuca a tercero; Tigres, Rayadas y Chivas se pueden mover entre el cuarto, quinto o sexto lugar, modificando dos enfrentamientos; Atlas podría subir al séptimo lugar y bajar a Juárez al octavo.

Esto es, aún podríamos tener un Pumas vs Atlas, Pachuca vs Chivas y América vs Bravas; o bien, un Chivas vs Tigres, Pumas vs Rayadas o un Rayadas vs Chivas.

Foto: MexSport

¿Qué necesita cada equipo para mejorar su posición en la liguilla de la Liga MX Femenil?

América es el único equipo que tiene su lugar seguro en la tabla para la liguilla de la Liga MX Femenil, pues ya aseguró el liderato general pase lo que pase. Pero los otros siete equipos buscarán mejorar su posición en la última jornada del torneo regular.

¿Qué necesita cada equipo para ello? A continuación la respuesta:

Pachuca: Ya no puede subir del segundo lugar, pero necesita ganar para mantener ese segundo puesto. Si empata o pierde, necesita que Pumas no gane.

Ya no puede subir del segundo lugar, pero necesita ganar para mantener ese segundo puesto. Si empata o pierde, necesita que Pumas no gane. Pumas: Necesita ganar y que Pachuca no gane para subir al segundo lugar de la tabla.

Necesita ganar y que Pachuca no gane para subir al segundo lugar de la tabla. Tigres: Necesita ganar para mantener el cuarto lugar. Si empata o pierde, necesita que Rayadas y Chivas pierdan.

Necesita ganar para mantener el cuarto lugar. Si empata o pierde, necesita que Rayadas y Chivas pierdan. Rayadas de Monterrey: Para subir al cuarto lugar, necesita ganar y que Tigres no gane, o empatar y que Tigres pierda y Chivas no gane.

Para subir al cuarto lugar, necesita ganar y que Tigres no gane, o empatar y que Tigres pierda y Chivas no gane. Chivas: Necesita ganar y que Tigres y Rayadas no lo hagan para subir al cuarto lugar general. También pueden empatar y que Rayadas pierda para subir al quinto puesto.

Necesita ganar y que Tigres y Rayadas no lo hagan para subir al cuarto lugar general. También pueden empatar y que Rayadas pierda para subir al quinto puesto. Bravas de Juárez: Necesita ganar para mantener el séptimo lugar general; si empata necesita que Atlas no gane, y si pierde será necesario que Atlas también pierda

Necesita ganar para mantener el séptimo lugar general; si empata necesita que Atlas no gane, y si pierde será necesario que Atlas también pierda Atlas: Solo aspira a subir a séptimo lugar y evitar al América en cuartos de final. Para ello necesita ganar y que Juárez no gane, o empatar y que Bravas pierda.

Una jornada más que podría cambiar mucho el escenario. ¿Tú cómo piensas que quedarán los cuartos de final en la liguilla de la Liga MX Femenil?