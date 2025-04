Lo que necesitas saber: América y Tigres son los únicos equipos que han jugado todas las fases finales y liguillas de la Liga MX Femenil

La liguilla de la Liga MX Femenil está lista. Tras la última jornada terminaron de acomodarse los partidos de cuartos de final y ya solo falta conocer el calendario y los horarios de los enfrentamientos.

Trofeo de la Liga MX Femenil. Foto: MexSport

¡Clásico regio! ¿Cómo se jugarán los partidos de liguilla en la Liga MX Femenil?

Ahora que terminó el torneo regular, los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil se jugarán así:

América vs Juárez

Pachuca vs Atlas

Pumas vs Chivas

Rayadas vs Tigres

Sin duda destaca una nueva edición del clásico regio en liguilla, pero el Pumas vs Chivas también luce espectacular. América y Pachuca parecen tener un escenario más a modo, pero no sería la primera que un equipo modesto avanza en la Liga MX Femenil.

América tiene seguro el liderato de la liguilla. Foto: América Femenil (FB)

¿Cuándo se juega la liguilla de la Liga MX Femenil? Calendario y horarios

De acuerdo con el calendario oficial de la Liga MX Femenil, la liguilla se jugará entre el 24 y 28 de abril. Los partidos de Ida se programarán el jueves 24 y viernes 25 de abril; los partidos de Vuelta se jugarán el domingo 27 y lunes 28.

Ya solo falta que la Liga MX Femenil confirme los horarios de los partidos, recordando que las mejores clasificadas en la tabla general tienen preferencia para elegir sus horarios del partido de Vuelta y eso condiciona cuándo se juegan los partidos de Ida.

Foto: MexSport

Nuestros pronósticos para la liguilla de la Liga MX Femenil

Nos tomamos la libertad de dar un pequeño plus esta vez, pues nos atreveremos a pronosticar a los equipos que pasarán a la siguiente ronda en la liguilla de la Liga MX Femenil.

Favoritas para el América vs Bravas y Pachuca vs Atlas

Lo dicho, América y Pachuca lucen muy fuertes, y aunque las sorpresas suelen darse, honestamente no creemos que será el caso de Bravas y rojinegras.

Foto: América Femenil

¿Quién gana el Pumas vs Chivas?

La cosa cambia en el Pumas vs Chivas, donde las universitarias cerraron mejor el torneo, pero en la última jornada se vio que Chivas no jugó a todo gas contra ellas y aún así se vieron mejor (dejaron a Jaramillo y Licha Cervantes en la banca casi todo el juego, por ejemplo). Tienen más experiencia y CU no les pesa como para jugar la Vuelta. Acá creemos que Chivas pasará.

¿Favorita para el clásico regio en liguilla?

Rayadas vs Amazonas, Monterrey vs Tigres, un partido más que especial en la Liga MX Femenil. Para muchos el Superclásico, y tenerlo en liguilla es brutal. ¿Quién lo gana?

Nos aventuramos a pronosticar que si bien Rayadas cierra un poco mejor el torneo, Tigres puede resurgir en la liguilla. Recordemos que en el torneo regular las Amazonas le metieron 5 a Monterrey, y aunque la liguilla es otra historia, Rayadas es el equipo que más goles recibió de todas las clasificadas a cuartos de final junto a Bravas, por lo que creemos que Tigres aprovechará eso y avanzará.

Jacqueline Ovalle / Foto: MexSport

En resumen: Por acá creemos que pasarán América, Pachuca, Tigres y Chivas, lo que nos daría un clásico nacional y un duelo a muerte entre Tuzas y Amazonas en semifinales.