Tras un ‘parón’ de alrededor de 5 meses y muchos cambios internos, por fin regresará la Liga MX Femenil. La pandemia de coronavirus afectó en gran medida a cada uno de los equipos y es que la parte económica repercutió con las jugadoras, pues hubo un despido masivo de futbolistas, por lo que ahora, con 88 jugadoras menos, es como arrancará el Apertura 2020.

No es sorpresa para nadie el que la pandemia de coronavirus haya afectado en gran medida a los equipos, pues no poder jugar, transmitir partidos en televisión o tener apoyo de los patrocinadores fue algo serio que tuvo gran repercusión.

La Liga MX Femenil no quedó exenta de este golpe económico y a diferencia de algunas otras ligas, aquí sí se tuvo que recurrir a los despidos pues no encontraron otra forma de no entrar a la bancarrota, es por ello que analizaremos quiénes fueron las futbolistas despedidas por equipo y notaremos la gran disparidad que hay respecto a algunos equipos.

Las futbolistas que despidieron de la Liga MX Femenil

Aquí cabe destacar que la lista que se presentará está basada en los números hasta finales de julio del presente año. Otra cosa que es importante detallar es que Pumas y Mazatlán FC son los únicos equipos de la Liga MX femenil que no presentaron despidos hasta esta fecha, por lo que es un dato que alivia un poco la situación tan seria que se vive.

Las bajas del Atlas Femenil para el Apertura 2020:

Maritza Maldonado

Mayra Santana

Verónica Jiménez

Atlético San Luis Femenil sumó 10 bajas:

Tamara Romero

Maité García

Metzli Prieto

Belkis Escalante

Ivonne Santillán

Nahomy Martínez

Paola Galaviz

Liliana Zepeda

Paola Jaramillo

Alejandra Vázquez

El América fue el equipo con mas despidos en la Liga MX Femenil:

Karen López

Dayri Hernández

Estefania Fuentes

Karen Maprigat

Viviana Michel

Susana Abundiz

Destinney Durón

Daniela Alcántar

Débora Romero

Heidi González

Reyna Velázquez

Nataly Ávila

Samantha Arellano

Mayra Ríos

Alexia Villanueva

Cruz Azul Femenil no se salvó de los despidos:

Wendy Gallardo

Monique Burguess

Paola Castañón

Gabriela Herrera

Chivas aportó pocos despidos a la Liga MX Femenil:

Karen Loya

Ana Ruvalcaba

León sumó 8 bajas a la Liga MX Femenil:

Ami Hernández

Vielka Andrade

Carolina Zepeda

Valeria Lagunes

Yamile Franco

Diana García

Karla Zempoalteca

Daniela Lozano

Morelia despidió sólo a 2 futbolistas:

Dalia Molina

Diana García

Necaxa despidió a 7 futbolistas para el nuevo torneo de la Liga MX Femenil:

Alejandra Zaragoza

Samantha Hernández

Ana Karen López

Valeria Pérez

Nefertary Torrijos

Alejandra Zaragoza

Karen López

Puebla Femenil sólo tiene 3 despidos:

Lulú Ramírez

Yolanda Jiménez

Carmen Taboada

Las ‘Tuzas’ del Pachuca despidieron a 5 futbolistas en la Liga MX Femenil:

Alex Godínez

Nailea Vidrio

Mayte Wuaustorf

Franisamar Azpeitia

Blair Lane

Querétaro sólo tuvo un despido:

Natalia Acuña

Rayadas despidió a 6 jugadoras de la Liga MX Femenil:

Nancy Zaragoza

Shajaru Meis

Balbina Treviño

Alicia Cervantes

Mariana Zárraga

Layzha García

Santos Femenil tuvo 4 despidos

Paula Gutiérrez

Yahaira Flores

Brenda Guevara

Linda Valdez

Las ‘Felinas’ de Tigres Femenil despidió a 8 futbolistas:

Brenda Viramones

Paulina Solís

Vanessa Flores

Vanessa González

Perla Navarrete

Carolina Jaramillo

Britany Cárdenas

Jazmin Enrigue

Toluca Femenil sumó 8 despidos más en la Liga MX Femenil:

Kenya Téllez

Fernanda Tarango

Karime Abud

Magaly Cortés

Karla Estala

Yuzara López

Montse Peña

Alondra Ubaldo

Las Xolas de Tijuana tienen 2 despidos en la Liga MX Femenil:

Esmeralda Verdugo

Lucero Cuevas

¿Qué llevó a los clubes a despedir a sus jugadoras?

La crisis económica, la falta de recursos para pagar salarios, ‘priorizar’ proyectos como los de fuerzas básicas, falta de apoyo de los patrocinadores, cancelación de los partidos, no poder tener gente en los estadios, baja de la venta de sus productos oficiales y otros temas más, son los detonantes de esta ola de despidos en la Liga MX Femenil.

Se buscó llegar a un acuerdo de deducción de salarios para aminorar el impacto en los despidos pero al final del día no fue algo viable para los equipos y menos en su economía, por lo que fue por ello que hay hasta este momento 88 bajas entre los clubes.

¿Cuándo comienza el Apertura 2020 de la Liga MX Femenil?

La Liga MX Femenil arranca este jueves 13 de agosto con el duelo entre Juárez Femenil y las Chivas, mismo que arrancará a las 18:00 hrs y que marcará el inicio de la ‘nueva normalidad’ en este torneo.