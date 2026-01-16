Lo que necesitas saber:
Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Regresaron los días de la Liga Mx con el Clausura 2026. Un nuevo torneo para ver si algunos equipos como Pumas y Chivas pueden volver a la cima del futbol mexicano o seguiremos viendo el dominio de Toluca, actual bicampeón.
También viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ con el Mazatlán ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.
Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU y como no tienen estadio propio tuvieron que pedir asilo en Pueblota.
Y sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.
¿Dónde ver la Jornada 3 del Clausura 2026?
La Jornada 3 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Mazatlán vs Monterrey el viernes 16 de enero en el Estadio Encanto y termina el domingo 18 con el Pachuca vs América, partido que se jugará en el ‘Huracán’.
|Partidos
|Fecha y horario
|Transmisión
|Mazatlán vs Monterrey
|16 de enero 2026
21:00 hrs
|Azteca 7
Fox
Fox One
|Necaxa vs Atlas
|17 de enero 2026
17:00 hrs
|Claro Sports Youtube
|Chivas vs Querétaro
|17 de enero 2026
17:07 hrs
|Prime Video
|Tigres vs Toluca
|17 de enero 2026
19:00 hrs
|Azteca 7
Fox
Fox One
|Cruz Azul vs Puebla
|17 de enero 2026
21:05 hrs
|Canal 5
VIX
TUDN
|Xolos vs Atlético San Luis
|17 de enero 2026
21:06 hrs
|Fox One
|Pumas vs León
|18 de enero 2026
12:00 hrs
|Canal 2
VIX
TUDN
|Santos vs Juárez
|18 de enero 2026
17: 00 hrs
|VIX
|Pachuca vs América
|18 de enero 2026
19:06 hrs
|Fox One
Tabla General Clausura 2026
Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de dos jornadas Toluca, Chivas y Xolos se mantienen en los tres primeros lugares. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.
- Toluca | 6 pts
- Chivas | 6 pts
- Xolos | 4 pts
- Pumas | 4 pts
- Atlético San Luis | 3 pts
- Cruz Azul | 3 pts
- Monterrey | 3 pts
- Necaxa | 3 pts
- León | 3 pts
- Tigres | 3 pts