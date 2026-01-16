Lo que necesitas saber:

Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Regresaron los días de la Liga Mx con el Clausura 2026. Un nuevo torneo para ver si algunos equipos como Pumas y Chivas pueden volver a la cima del futbol mexicano o seguiremos viendo el dominio de Toluca, actual bicampeón.

También viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ con el Mazatlán ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU y como no tienen estadio propio tuvieron que pedir asilo en Pueblota.

Y sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 3 del Clausura 2026?

La Jornada 3 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Mazatlán vs Monterrey el viernes 16 de enero en el Estadio Encanto y termina el domingo 18 con el Pachuca vs América, partido que se jugará en el ‘Huracán’.

PartidosFecha y horarioTransmisión
Mazatlán vs Monterrey16 de enero 2026
21:00 hrs		Azteca 7
Fox
Fox One
Necaxa vs Atlas17 de enero 2026
17:00 hrs		Claro Sports Youtube
Chivas vs Querétaro17 de enero 2026
17:07 hrs		Prime Video
Tigres vs Toluca17 de enero 2026
19:00 hrs		Azteca 7
Fox
Fox One
Cruz Azul vs Puebla17 de enero 2026
21:05 hrs		Canal 5
VIX
TUDN
Xolos vs Atlético San Luis17 de enero 2026
21:06 hrs		Fox One
Pumas vs León18 de enero 2026
12:00 hrs		Canal 2
VIX
TUDN
Santos vs Juárez18 de enero 2026
17: 00 hrs		VIX
Pachuca vs América18 de enero 2026
19:06 hrs		Fox One
Fotografía @Chivas vía X

Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de dos jornadas Toluca, Chivas y Xolos se mantienen en los tres primeros lugares. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.

  1. Toluca | 6 pts
  2. Chivas | 6 pts
  3. Xolos | 4 pts
  4. Pumas | 4 pts
  5. Atlético San Luis | 3 pts
  6. Cruz Azul | 3 pts
  7. Monterrey | 3 pts
  8. Necaxa | 3 pts
  9. León | 3 pts
  10. Tigres | 3 pts

