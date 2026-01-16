Lo que necesitas saber: Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Regresaron los días de la Liga Mx con el Clausura 2026. Un nuevo torneo para ver si algunos equipos como Pumas y Chivas pueden volver a la cima del futbol mexicano o seguiremos viendo el dominio de Toluca, actual bicampeón.

También viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ con el Mazatlán ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU y como no tienen estadio propio tuvieron que pedir asilo en Pueblota.

Y sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 3 del Clausura 2026?

La Jornada 3 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Mazatlán vs Monterrey el viernes 16 de enero en el Estadio Encanto y termina el domingo 18 con el Pachuca vs América, partido que se jugará en el ‘Huracán’.

Partidos Fecha y horario Transmisión Mazatlán vs Monterrey 16 de enero 2026

21:00 hrs Azteca 7

Fox

Fox One Necaxa vs Atlas 17 de enero 2026

17:00 hrs Claro Sports Youtube Chivas vs Querétaro 17 de enero 2026

17:07 hrs Prime Video Tigres vs Toluca 17 de enero 2026

19:00 hrs Azteca 7

Fox

Fox One Cruz Azul vs Puebla 17 de enero 2026

21:05 hrs Canal 5

VIX

TUDN Xolos vs Atlético San Luis 17 de enero 2026

21:06 hrs Fox One Pumas vs León 18 de enero 2026

12:00 hrs Canal 2

VIX

TUDN Santos vs Juárez 18 de enero 2026

17: 00 hrs VIX Pachuca vs América 18 de enero 2026

19:06 hrs Fox One

Fotografía @Chivas vía X

Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de dos jornadas Toluca, Chivas y Xolos se mantienen en los tres primeros lugares. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.