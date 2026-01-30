Lo que necesitas saber:

Cruz Azul jugará sus partidos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Regresaron los días de la Liga Mx con el Clausura 2026. Un nuevo torneo para ver si algunos equipos como Pumas y Chivas pueden volver a la cima del futbol mexicano o seguiremos viendo el dominio de Toluca, actual bicampeón.

Viviremos los últimos ‘Viernes Botaneros’ con el Mazatlán ya que para el siguiente torneo desaparecerán de la Primera División y su lugar será tomado por el Atlante.

Pero si eso no les parece suficiente, también veremos jugar al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, después de que los ‘echaron’ de CU y como no tienen estadio propio, tuvieron que pedir asilo en Pueblota.

Sin más rodeos, acá les dejamos todos los partidos de la jornada, además de las fechas, horarios y transmisión, para que no se pierdan ni uno solo… bueno, solo los que estén entretenidos, ya ven que luego hay cada juego que zzzzz.

¿Dónde ver la Jornada 4 del Clausura 2026?

La Jornada 4 del Clausura 2026 arranca con el partido entre Puebla vs Toluca el viernes 31 de enero en el Estadio Cuauhtémoc y termina el domingo 1 de febrero con el Querétaro vs Pachuca, partido que se jugará en la Corregidora.

PartidosFecha y horarioTransmisión
Puebla vs Toluca30 de enero del 2026
19:00 hrs		Canal 7
Pumas vs Santos30 de enero del 2026
21:00 hrs		Canal 7
Juárez vs Cruz Azul30 de enero del 2026
21:06 hrs		VIX Premium
América vs Necaxa31 de enero del 2026
16:00 hrs		Canal 5
Atlético San Luis vs Chivas31 de enero del 2026
17:00 hrs		ESPN / Disney+
Atlas vs Mazatlán31 de enero del 2026
17:00 hrs		VIX Premium
Monterrey vs Xolos31 enero del 2026
19:00 hrs		Canal 5
León vs Tigres31 de enero del 2026
19:10 hrs		Fox One
Querétaro vs Pachuca1 de febrero del 2026
17:00 hrs		Fox One
Fotografía @Chivas vía X
Tabla General Clausura 2026

Aunque apenas es muy pronto para emocionarnos con la tabla general, después de tres jornadas Chivas y Toluca se mantienen en los dos primeros lugares. Veremos si podrán mantenerse ahí de aquí hasta la liguilla o se irán desinflando conforme avance el torneo.

  1. Chivas | 9 pts
  2. Toluca | 7 pts
  3. Monterrey | 6 pts
  4. Cruz Azul | 6 pts
  5. Atlas | 6 pts
  6. Xolos | 5 pts
  7. Pumas | 5 pts
  8. Atlético San Luis | 4 pts
  9. Juárez | 4 pts
  10. León | 4 pts

