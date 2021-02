El balonazo al árbitro, el gol que no cantaron y el atajadón de Ochoa: Lo que dejó la J7

¿Querían espectáculo? Pues el espectáculo llegó a la Liga MX hasta la séptima jornada, la cual ha sido la mejor, por mucho, del Guardianes 2021, aunque no en todos los partidos, de algunos apenas nos enteramos que se disputaron por la polémica durante o después, como el caso del Atlético de San Luis y Santos, que quedó marcado por el supuesto caso de racismo.

El penal del América y el gol que evitó Óscar Macías a Cruz Azul, así como la presunta alineación indebida de las Águilas marcaron una jornada que le ha dado mucho trabajo a la administración de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

A falta del partido entre Pachuca y Chivas, se marcaron 19 goles, una cifra bastante baja, y eso se debe a que los partidos del jueves y viernes no resultaron tan espectaculares.

Adonai Escobedo perdió el control del partido entre el Atlético de San Luis y Santos, uno de los más cortados que podamos recordar en la Liga MX. Los locales lo insultaron en la cancha, en la banca y desde el palco.

Óscar Macías evitó el gol de Cruz Azul casi en la línea, mientras que Fernando Guerrero señaló como penal a favor del América un pisotón de Henry Martín sobre un defensa del Atlas.

Pero quien quedó peor parado, literalmente, fue Luis Enrique Santander, quien recibió un balonazo en el pie de apoyo durante el partido entre Necaxa y Monterrey, y se desplomó en el césped.

Atlas es un equipo sumamente inofensivo. Apenas han hecho dos goles, de modo que en el partido contra América las jugadas de mayor peligro en el arco de Guillermo Ochoa fueron provocadas por su propia defensa.

Sebastián Cáceres pudo marcar un autogol en el segundo tiempo, sin embargo, Ochoa evitó el ridículo de su propio compañero con un atajadón.

This save from Guillermo Ochoa to stop the own goal 😳

(🎥 via @LigaBBVAMX)pic.twitter.com/WbxHegwk0X

