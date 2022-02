La revolución poblana, las burlas de Martinoli al América y los memes de la jornada 4 de la Liga MX

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX está de regreso… bueno, más o menos, pues la quinta jornada quedó a medias entre partidos aplazados por condiciones de clima o por el caso de Monterrey, que anda (andaba) en el Mundial de Clubes.

Con los seis partidos disputados en esta jornada, se marcaron un total de 18 goles, que no es una cifra mala respecto a los juegos que restan. Juárez vs Chivas se disputará el 9 de febrero mientras que el Toluca vs Monterrey se jugará hasta abril. León vs Cruz Azul se juega este lunes.

El líder de la Liga MX

Pumas arrancó bien el torneo, pero se vino abajo en las dos últimas jornadas, lo cual ha aprovechado Puebla para posicionarse en lo más alto de la tabla general con 10 puntos, lo cual tiene un gran mérito, tomando en cuenta los nombres que se fueron de La Franja, como Tabó, quien fichó con Cruz Azul.

Con cada vez menos recursos, Nicolás Larcamón hacer jugar bien al Puebla, que en esta jornada venció a Querétaro 2-0 y suma tres victorias al hilo en calidad de visitante, incluido el triunfo contra Tigres en el Volcán.

Las burlas de Martinoli al América

Si José Ramón Fernández comenzó el movimiento del antiamericanismo, Christian Martinoli lo continúa y lo goza. El América de Santiago Solari no jala en este torneo y Atlético de San Luis pudo golearlo en el Estadio Azteca.

El 3-2 se quedó corto y de alguna manera quedó maquillado por los goles del América en el tiempo agregado, y esto sucede dos semanas después de que Paco Villa y el ‘Perro’ Bermúdez ofrecieran disculpas por criticar la gestión de Santiago Baños al frente de la directiva de los azulcremas.

Y Baños escondido en el WC. — Christian Martinoli (@martinolimx) February 6, 2022

No les metieron ocho de milagro. — Christian Martinoli (@martinolimx) February 6, 2022

Acevedo, el más goleado

El 2021 fue un gran año para Carlos Acevedo, quien fue convocado a la Selección Mexicana, pero el 2022 no lo ha tratado muy bien, y es el portero más goleado de la liga.

En cuatro jornadas ha recibido 10 goles y esto se debe al mal momento de Santos, que entre las ventas que le hizo al América, lesiones y bajas de juego, es un cheque al portador para cualquier equipo que lo enfrente. Santos no ha ganado en el torneo y en esta jornada cayó en su visita al Atlas, 2-1.

El susto de Mazatlán a Tigres

Tigres tenía todo controlado en el Volcán ante Mazatlán, tras el doblete de Juan Pablo Vigón, pero en el segundo tiempo los mazatlecos empataron el partido, en el debut de Marco Fabián, quien ingresó en el complemento.

Pero los felinos finiquitaron el juego en un par de minutos, con un penal polémico y después con una jugada individual de Carlos González, aunque Mazatlán todavía hizo el tercero.

¡Que pasen los memes de la jornada de la Liga MX!