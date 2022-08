¿En qué momento llegamos a la séptima fecha del Apertura 2022? Y algunos equipos ya tienen ocho cotejos disputados, así que estamos llegando a la mitad del torneo de la Liga MX, en la cual Santiago Giménez se mantiene como líder de goleo (cinco goles), pese a que desde hace un par de jornadas se fue a la Eredivisie con el Feyenoord.

La séptima jornada quedó incompleta, ya que el duelo entre Pumas y Puebla se pospuso debido a la visita de los felinos al Barcelona, y aunque fueron goleados por los catalanes, el consuelo de los aficionados auriazules es que al menos no fueron goleados por Santos.

A lo largo del fin de semana se marcaron 29 goles, una cifra nada despreciable y hasta las Chivas se unieron a la producción goleadora con un tanto.

Local Resultado Visitante Atlas 3-1 Querétaro Mazatlán 2-1 Chivas Monterrey 5-1 León Santos 4-0 Cruz Azul Toluca 3-1 Tijuana A. De San Luis 1-2 Necaxa Pachuca 2-0 Tigres América 2-1 Juárez Puebla vs Pumas

El liderato del Toluca City

Los escarlatas son los líderes del Apertura 2022 después de ganarle 3-1 a Xolos de Tijuana, partido que quedó al margen, ya que se empalmó con el juego de Pumas en Barcelona.

El Toluca City llegó a 17 puntos, aunque su liderato puede ser efímero, ya que adelantó su partido de la jornada 16, así que tiene ocho partidos jugados y Monterrey está a sólo un punto.

Extra, extra, el América ya ganó

América se ubicó en el penúltimo lugar de la tabla general previo a su partido contra Juárez, por lo cual, el ‘Tano’ Ortiz ya sentía pasos en la azotea, y aunque el equipo fronterizo se paró bien en el Azteca, las Águilas respondieron y sellaron su segundo triunfo del torneo. Por cierto, ambos han sido en el Coloso de Santa Úrsula y ante equipos que vestían de rojo.

Henry Martín fue el héroe del partido, pues en menos de cinco minutos marcó el doblete, con el cual el Ame se sacudió una fuerte dosis de presión tras la victoria por 2-1.

Cota, el portero más goleado de la Liga MX

Y hablando de Rayados, los regios golearon al León 5-1. Ponchito González se despachó con un hat trick en una tarde complicada para Rodolfo Cota, quien pelea por uno de los puestos para ir al Mundial de Qatar junto con Carlos Acevedo.

Aunque el arquero atajó un penal, le terminaron marcado el rebote y Cota ya es el portero más goleado del torneo, con 13 tantos. El título lo comparte con Sebastián Jurado, quien también ha recibido 13.

Los equipos que no han ganado

Después de siete jornadas tenemos solo un equipo invicto, Pumas, además de dos equipos que a estas alturas no han ganado, se trata de Gallos de Querétaro y el otro equipo es Chivas, por lo cual tanto Mauro Gerk como Ricardo Cadena podrían ser los primeros estrategas cesados.

Chivas cayó esta semana ante Mazatlán, con gol de Oswaldo Alanís, exjugador del Rebaño. Gallos es último en la tabla de cocientes, a 16 puntos de la zona de salvación para no pagar multa. El equipo tapatío puede que no sufra este año, pero si no mejora, en 2023 estará bien metido en la zona de las multas.

El peor penal del torneo

Cruz Azul sufre en ofensiva tras la salida de Santiago Giménez, pero sufre más en defensa y por ello Santos encontró tantas facilidades para ganar en casa 4-0, por lo cual le urge que Ramiro Funes Mori se ponga a jugar.

En dicho encuentro, Cruz Azul puso marcar el gol de la honra en el cierre del partido gracias a un penal de Ángel Romero, quien dio una lección de cómo no cobrar penales. El jugador paraguayo tomó muy poca distancia, se acercó al balón dando pasitos cortos y ya de frente dio un salto antes de patear y mandar el balón fuera de la portería.

Los penales que se cobran después del dichoso brinquito condicionan a los cobradores a disparar a su perfil natural (los derechos a la derecha y los zurdos a la izquierda) o al centro, y si no pregúntenle a ‘Brinquitos’ Alan Pulido, quien tuvo que cambiar ese estilo.

Atajadón de Acevedo

Cruz Azul pudo encontrar mejor suerte en Torreón tras un remate de Rivero en el primer tiempo, el cual hubiera significado el empate 1-1, sin embargo, Carlos Acevedo se lució con un atajadón a una mano para mandar la bola al poste. ¿Será que le come el mandado a Cota en la Selección?

