Hace un tiempecito charlamos con José Ramón Fernández, uno de los periodistas más críticos del futbol mexicano, y nos compartió que tenemos una liga de plástico, en la cual los directivos e inversionistas tienen como principal objetivo cuidar su dinero, sin importar tanto el nivel o evolución del futbol en el plano deportivo.

Algo así fue lo que expuso Miguel Ángel Gil, consejero del Atlético de Madrid y quien desde 2017 es uno de los inversores en México del Atlético de San Luis. En casi cinco años, el directivo e inversionista se ha dado cuenta de cómo se maneja el negocio del futbol en México, y asegura que hay directivos poderosos que cierran las puertas a nuevas propuestas de negocio o de crecimiento del propio futbol mexicano, que en los últimos años ha perdido un terreno considerable con el futbol de Estados Unidos.

Miguel Ángel Gil formó parte de los exponentes del Summit Liga MX 2022, y ahí expuso que hay directivos que no quieren que las cosas cambien para mantener un control económico, especialmente hablando sobre los derechos de transmisión de televisión, que es la principal fuente de ingresos de cualquier equipo en México.

A Gil le gustaría implementar un modelo similar al que adoptó La Liga de España a partir de 2015, el cual permitiría a la Liga MX establecerse como una de las mejores cinco ligas en el mundo, pero siempre ha chocado con pared.

“Hay dos elementos esenciales que yo me canso de intentar trasladar, pero no soy nadie en México, hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien. No sé si les importa o no, (pero) que creo pudiera ser lo mejor, que es el control económico y la venta centralizada de derechos”, indicó el inversionista, de acuerdo con ESPN.

Getty Images

Venta centralizada vs el modelo actual

En México, los equipos de futbol tienen un modelo de venta individual, de los derechos de transmisión, de modo que cada equipo negocia con cualquier televisora algún contrato a corto plazo, de acuerdo con apuntesderabona. Si el equipo logra ciertos resultados y se coloca en la parte alta de la tabla general regularmente, suele negociar la renovación de los derechos de televisión con mejoras económicas.

Lo que propone Miguel Ángel Gil es un modelo de venta centralizada, es decir, la venta de los derechos de transmisión de todos los equipos en un mismo paquete. Así, la repartición del dinero se repartiría entre todos los clubes en diferentes porcentajes de acuerdo a un nivel jerárquico, para no afectar a los poderosos, y a la vez darle una rebanada más grande a aquellos equipos más débiles.

De esta manera, (en teoría) los equipos tendrían más recursos para invertir en refuerzos e infraestructura, y fomentar una mejor competencia, algo así como lo que hace Fórmula 1 actualmente, al vender los derechos de transmisión en todo el mundo y regular los presupuestos de cada escudería en beneficio de los equipos menos desarrollados.

“Me gustaría pensar que los dirigentes de allá (de México) van a ser capaces de pensar en el bien general: venta centralizada, control económico y ceder un trocito de los derechos de TV, a través de un fondo de inversión”, mencionó.

Agencia Mexsport

¿Por qué la Liga MX podría estar entre las mejores cinco ligas del mundo?

De acuerdo con el directivo español, México tiene la oportunidad de establecerse dentro de la élite de las ligas más importantes del mundo si también se piensa más en el aficionado, tanto aquel que acude a los estadios, como el que consume por televisión.

Para aquellos que van a los estadios es indispensable mejorar las experiencias, especialmente en las tribunas, con el objetivo de que los seguidores regresen a los estadios independientemente de si un partido resulte atractivo en la cancha o no.

“Uno; terminar con la violencia, y dos, hacer experiencias más atractivas para el aficionado, convertir el deporte atractivo para familias”, indicó.

Agencia Mexsport

Asimismo se refirió al aspecto del consumo de la Liga MX, ya que no sólo es vista en México, sino en Estados Unidos, donde radican millones de mexicanos, de modo que la Liga MX tiene la facilidad de consumirse en dos mercados al mismo tiempo.

“Tiene lo más importante: Público. Mucho y apasionado. Lo único que necesitan es regular. No tengo duda que la Liga MX estaría entre las cinco mejores del mundo, dando esos pasos. Tendría que regular a nivel global, no sólo en Estados Unidos, porque hay mucho mexicano en el mundo. Con eso competiría con la inglesa, española y la alemana”, manifestó.