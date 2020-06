Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, informó que los jugadores que arrojen resultados positivos de coronavirus días previos al 24 de julio, fecha establecida para el arranque del Apertura 2020, no serán tomados en cuenta para la competencia de la primera jornada.

Durante la conferencia vespertina diaria, con el subsecretario de promoción y prevención de la salud, Hugo López Gatell, Cortés indicó que estos jugadores, aunque sean asintomáticos, son altamente potenciales para contagiar el virus, por lo que tendrán que quedarse aislados y a la espera de nuevos estudios.

“La fecha no ha cambiado, los equipos de la Liga MX están revisando a todos sus jugadores, si alguno resultara con un hallazgo de prueba positiva y ya está cercano el inicio del torneo, esa persona quedará aislada en casa y el torneo iniciara con otros jugadores, recordemos que los equipos tiene suficientes jugadores como para iniciar la liga como lo tienen planeado”, declaró Cortés.

No son casos

Cortés explicó que los más de 30 resultados positivos encontrados en la Liga MX, no son tomados en cuenta estadísticamente como casos positivos de coronavirus, pues hasta el momento ninguno ha presentado síntomas, sin embargo, sí son un foco importante de contagio, por lo que deben mantener sana distancia, realizar constante lavado de manos y usar cobrebocas para impedir el contacto de saliva con otra persona al hablar.

“10 días después de tomada la prueba y el hallazgo positivo, esa persona se da de alta como un potencial contagiante, pero si mantiene una sana distancia de al menos metro y medio o dos metros, no contagian a nadie… No son casos, no han presentado signos ni síntomas, son hallazgos por búsqueda intencionada para ver si han tenidos contacto con el virus”, comentó.

Ver en YouTube

Respecto al protocolo que deberán seguir albercas y gimnasios, Gatell simplemente indicó que no deben operar aún: “Si me pongo a explcarlo vamos a crear confusión”.