Oficial: La Liga MX suspende la jornada dominical por los actos de violencia en Querétaro

Después de los actos de violencia en el Estadio Corregidora, entre aficionados de Querétaro y Atlas, la Liga MX determinó que el resto de la novena jornada del Clausura 2022 sea suspendida.

El anuncio por parte de la Liga MX llega después de que prácticamente se completara la actividad sabatina, casi cuatro horas después de los hechos en Querétaro, cuando la mayoría de los clubes se había pronunciado al contra de los actos de violencia.

De esta manera quedarán pendientes tres partidos completos, además de los 30 minutos del duelo entre Gallos y Atlas: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs Atlético de San Luis.

El presidente ejecutivo de la #LigaBBVAMX, @MikelArriolaP, anuncia que los partidos restantes de la Jornada 9 serán suspendidos en solidaridad con los afectados por los hechos del Estadio La Corregidora.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/sDwXjQO56r — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2022

Las cifras de los hecho en Querétaro

Autoridades de Querétaro reportan sólo 22 personas lesionadas y hospitalizadas, de las cuales sólo dos son reportadas en estado de gravedad, y aseguran que no hay fallecidos, sin embargo, otras versiones extraoficiales aseguran que hay al menos 17 fallecidos.