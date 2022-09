¡Sin árbitras! El insólito arranque de la Liga Femenina de España en su primera temporada profesional

La Liga Femenina en España, antes conocida como Primera Iberdrola, atraviesa momentos complicados apenas en su primera temporada profesional. Las árbitras están en huelga y exigen mejores condiciones, así como salarios dignos.

Así que la primera fecha del año está suspendida y nos regaló imágenes atípicas. Ya hay cuatro partidos que no pudieron llevarse a cabo este sábado 10 de septiembre y se espera que los del domingo 11 tampoco se jueguen.

Pero no se trata de cualquier cosa, sino de dos posturas completamente diferentes. Las árbitras avisaron que no se presentarían a los primeros partidos de la Liga de España y aún así, la RFEF siguió adelante con la organización.

Getty Images

Así que al arrancar el tradicional protocolo, los equipos entraron sin cuerpo arbitral. Alhama vs Madrid CFF, Atlético de Madrid vs Real Sociedad, Villarreal vs Real Madrid y Granadilla vs Tenerife son los partidos que tendrán que ser reprogramados.

Pero ahora sí que a todo esto le falta el famoso contexto. Te contamos qué sucede, lo que exigen las árbitras a la RFEF y la postura de la Liga Femenil en España ante la situación.

@LigaF_oficial

¿Qué piden las árbitras y cómo fue la suspensión en la Liga de España?

De acuerdo con un documento publicado por Relevo, los clubes pagan 3 mil 300 euros por partido de la Liga de España. De ellos, apenas 300 son para la árbitra central y 168 para cada asistente; el o la cuarta árbitra recibe únicamente 84.

Es decir, de los 3 mil 300 euros, solo 702 llegan a manos de las árbitras. La RFEF argumenta que los 2 mil 598 restantes se utilizan para pagar viáticos y hospedaje del cuerpo arbitral en la ciudad correspondiente durante cada jornada.

Por ahora, la propuesta de la Liga Profesional de Futbol Femenino en España para solucionar el conflicto es que los 3 mil 300 euros queden en manos de las árbitras. Así, la árbitra central ganaría mil 650 euros y las asistentes 825; a la cuarta árbitro la incluyen en otros gastos.

Pero ya en la jornada inaugural de la Liga Profesional en España, los juegos se cancelaron por “incomparecencia de las árbitras” después de 15 minutos. Los equipos saltaron a la cancha, esperaron a que el tiempo se cumpliera y luego se marcharon.

Lo que se dijo en redes sociales

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, se manifestó en su cuenta de Twitter: “Liga profesional, pero seguimos igual; mismos problemas y mismas perjudicadas, nosotras, las jugadoras. Queda MUCHO, por hacer“, redactó.

Por su parte, la Liga de España se llevó más críticas tras postear un mensaje en el que se habla de vergüenza. Mientras algunos critican a las árbitras por su decisión, otros consideran que la postura de la RFEF es preocupante.

“Muchos años trabajando y soñando con este día. Hoy hemos intentado jugar, no nos han dejado. Esta tarde volveremos a intentarlo. Y mañana. Y la semana que viene, y siempre. Por respeto a nuestros fans, a nuestras futbolistas. Por respeto al futbol femenino. Vergüenza. ¡Basta ya!“, dice la publicación.

Captura de pantalla