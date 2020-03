Ligue 1 otorgará préstamos a los clubes que necesiten dinero para ‘sobrevivir’ al coronavirus

La pandemia por coronavirus sigue causando grandes estragos a nivel mundial y no se sabe cuándo terminará. En Francia no la están pasando del todo bien, hay clubes de futbol que van en miras a una posible bancarrota e incluso los ‘gigantes’, es por ello que la Ligue 1 dará préstamos a quienes necesiten dinero para poder subsistir en lo que toda la situación se calma.

Como sabemos, desde que el futbol europeo (y en general) se detuvo, los clubes ya no obtienen ingresos, o al menos no las millonadas que recibían cada semana pues no hay venta de boletos, por derechos de transmisión, venta de artículos y demás.

Desde los más chicos hasta los más grandes, padecen por este hecho pues tiene que cubrir salarios, gastos en general y otras cosas. Algunos no tienen recursos suficientes para ‘sobrevivir’ y es por ello que la Ligue 1 entrará en acción.

De acuerdo a información del diario ‘Récord’, la Ligue 1 planea hacer ‘préstamos comunes’ para ayudar a los equipos que los necesiten, dentro de los que habrá la posibilidad de obtener entre 200 y 250 millones de euros, cifra bastante aceptable para poder vivir estas semanas siguientes.

Esa cantidad se recuperaría en cuando la Ligue 1 regrese y no sería en un pago único, pues sería el mismo escenario de entrar en crisis, sino que se llegaría a una cuerdo para un pago progresivo y por los derechos de televisión.

Los clubes de la Ligue 1 firmarían un contrato donde pagarían poco a poco ese dinero basados en los pagos de cadenas de televisión como BeInSports y Mediapro, quienes transmiten el torneo francés.

Esta medida sería un ‘salvavidas’ para los equipos pues el rebajar el salario de los grandes futbolistas no es suficiente, por lo que hay algunos que necesitarán hacer uso de este préstamo y adaptarse al sistema de pago.

La cadena Canal Plus decidió congelar el pago de 110 millones de euros por los derechos de transmisión, pues como es obvio, no hay partidos que transmitir. Este se iba a efectuar el 5 de abril, ahora está pendiente y aunque no hay fecha oficial de regreso para la Ligue 1, todos están al pendiente.