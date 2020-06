Se armó el clásico entre América y Chivas en la Liguilla de la eLiga MX

Más de 153 partidos después, ha terminado la temporada regular de la eLiga MX, que ahora entrará en la fase de Liguilla, que ya cuenta con sus ocho invitados y las series de los Cuartos de Final, en los que habrá clásico entre América y Chivas.

Los partidos de Ida de los Cuartos de Final se llevarán a cabo entre el martes y miércoles, y los horarios, tanto como las televisoras que transmitirán los partidos se darán a conocer en breve.

El último invitado a la Fiesta Grande fue Puebla, gracias al triunfo de Santiago Ormeño sobre Chivas, que se quedó en el quinto lugar de tabla general con 29 unidades.

El último partido de la fase regular fue el duelo entre América y Morelia, en el cual pudimos ver la última presencia de Monarcas en el máximo circuito, tras su mudanza a Mazatlán. Tras el empate del Ame, la primera Liguilla de la eLiga MX tendrá clásico nacional entre Águilas y Chivas.

Pachuca terminó como el líder del torneo regular con un total de 36 unidades, mismas que logró León, que se desinfló en la última parte del torneo virtual, peor por diferencia de goles, los Tuzos se adueñaron de la cima.

Así quedó la Liguilla

Pachuca vs Puebla

León vs Santos

Toluca vs Atlético de San Luis

América vs Chivas

Los últimos

Porque los últimos serán los primeros, los primeros eliminados del torneo virtual cuenta, entre otros, Cruz Azul y Pumas, así como los regios Monterrey y Tigres. Juárez fue el equipo con el peor rendimiento con apenas dos triunfos y 10 puntos.