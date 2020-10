Es apenas su primera temporada y ya vivió una gran decepción. El mexicano, Eugenio Pizzuto, fue descartado por el Lille para disputar la Europa League 2020-2021 que comenzará el próximo jueves 22 de octubre.

El Lille está ubicado en el Grupo H junto al Celtic, el Milan y el Sparta Praga. Esa es la buena noticia, que si el equipo francés logra superar la fase de grupos de la Europa League, Pizzuto podría ser considerado para disputar la fase de eliminación directa del torneo.

