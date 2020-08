Cuatro jornadas después de que arrancara el Guard1anes 2020 de la Liga MX, dará inicio el Apertura 2020 de la Liga MX Femenil. Con partidos también en jueves y con el duelo inaugural entre Juárez y Chivas, el jueves 13 de agosto.

El choque entre Bravas y Chivas significará el regreso del futbol femenino en México, tras más de cinco meses de ausencia debido a la pandemia del coronavirus. Hubo casi 100 despidos en los equipos de la Liga MX Femenil (acá te dejamos los detalles).

¿Dónde ver EN VIVO el arranque del Apertura 2020?

El arranque será este jueves 13 de agosto a las 18:00 horas, cuando Bravas y Chivas se midan en el Olímpico Benito Juárez. El mismo escenario en donde el Rebaño consiguió su primer triunfo dentro del Guard1anes 2020 (acá te dejamos los goles).

El partido lo podrás ver EN VIVO por TUDN. Cabe recordar que al igual que en el futbol varonil, en este Apertura 2020 de la Liga MX Femenil ya jugará el Mazatlán FC. El club que llegó a ocupar el lugar de Monarcas Morelia en el balompié nacional.

El resto de la Jornada 1

En la primera jornada del Apertura 2020 de la Liga MX Femenil, habrá Clásico Joven. Cruz Azul y América se enfrentarán el viernes 14 de agosto en el 10 de diciembre de Hidalgo a las 16:00 horas, siendo el único encuentro del día.

Para el sábado 15 de agosto, Mazatlán FC hará su debut en la Liga MX Femenil visitando al Atlas en Colomos a las 10:00 horas. El mismo día pero a las 12:00 horas, Pumas recibirá a Santos en La Cantera 1 Cancha 1.

El domingo 16 a las 10:30 horas, Rayadas se medirá al Puebla en El Barrial, mientras que a las 17:00 horas el Atlético San Luis chocará con el Querétaro en el Afonso Lastras. El cierre de la primera jornada de la Liga MX será el lunes 17 con el Toluca vs Tigres a las 16:00 horas, el Pachuca vs Necaxa a las 17:00 horas y el Tijuana vs León a las 19:00 horas.