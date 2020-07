¿Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO el arranque del Apertura 2020

Pese a que casi la mitad de los equipos del futbol mexicano han reportado casos de coronavirus, el Guard1anes 2020 iniciará. El Necaxa vs Tigres marcará el regreso de la Liga MX y el arranque del Apertura 2020, tras haberse cancelado el Clausura 2020.

Necaxa y Tigres darán el banderazo de salida a un Apertura 2020 que tiene muchas dudas sobre si se va a realizar o no, debido a la pandemia del coronavirus. Cabe recordar que el Atlético San Luis vs Juárez y el Mazatlán vs Puebla fueron pospuestos al lunes 27 de julio por lo mismo.

¿Dónde puedo ver el inicio del Apertura 2020?

El Necaxa vs Tigres irá en la pantalla de TV Azteca el viernes 24 de julio a las 19:30 horas. Será el regreso de los Rayos a la actividad, tras el parón de la pandemia de coronavirus. Los felinos disputaron la Copa por México, en la que fueron eliminados en semifinales por Cruz Azul. Si quieres verlo en línea, acá te dejamos el link.

Ve en vivo el Necaxa vs Tigres del Apertura 2020 por TV Azteca

El andar del Necaxa en el Guard1anes 2020 es una de las incógnitas más grandes que tiene el futbol mexicano. Como cada torneo, tendrán que reinventarse. En esta ocasión, Alfonso Sosa vio como su goleador, Mauro Quiroga, se iba al Atlético San Luis. De igual manera Yosgart Gutiérrez se retiró y Hugo González regresó a Rayados. Acá te dejamos todos los detalles de los hidrocálidos.

Tigres por su parte, buscará confirmar una vez más, que es un equipo hecho para pelear títulos. El cambio más importantes que sufrieron para el Apertura 2020, fue el regreso de Alejandro Rodríguez a la presidencia del equipo. Acá también te dejamos los detalles.