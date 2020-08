Después de jornadas intensas de futbol y de unas eliminatorias dramáticas, por fin conoceremos a los equipos que jugarán la final de la Europa League. Este torneo está por llegar a su fase culminante y no te puedes quedar sin ver los encuentros, por lo que aquí te contamos cómo puedes ver en vivo el Inter de Milán vs Shakhtar, recordando que el Sevilla ya está en la gran final.

La Europa League paró desde hace algunos meses por la pandemia de coronavirus pero ahora ha regresado, desde hace unos días se jugaron los Octavos de Final, los Cuartos de Final y por fin viviremos la emoción y dramatismo de las Semifinales.

Puede ser que no sepas dónde o cómo ver en vivo las Semifinales de la Europa League pero para que estés al tanto de todo, aquí te vamos a contar lo que necesitas saber.

¿Cuándo y a qué hora se jugará la última Semifinal de la Europa League?

Luego de una semana intensa de gran futbol, ha llegado el momento de conocer qué equipos jugarán por el trofeo. Esta serie entre el Inter y el Shakhtar será vibrante y todo podría pasar.

El encuentro entre el Inter de Milán vs Shakhtar se jugará el lunes 17 de agosto en punto de las 14:00 hrs, donde uno de estos dos equipos buscará el pase a la gran final para jugar ante el Sevilla.

¿Dónde puedes ver los duelos de la Europa League?

Las cadenas ESPN y Fox Sports serán las encargadas de transmitir las Semifinales de la Europa League, por lo que necesitarás tv de paga para poder ver en vivo los juegos. Si no tienes y en serio quieres ver los encuentros, siempre está la opción de verlo con un amigo; si le llevas la botana o le invitas un ‘chesco’, seguro que no te dice que no.

¿Cómo llegan los equipos a estas Semifinales?

El Inter de Milán venció con autoridad al Bayer Leverkusen en una serie muy complicada, pues ganaron por 2-1 y sufrieron para obtener la victoria pero manejaron muy bien el juego. El Shakhtar llegó pleno a su duelo ante el Basel y los eliminó con una goliza de 4-1. Serán unas Semifinales vibrantes en la Europa League.