La adaptación al PSG, México en Qatar y su retiro: Lionel Messi reveló todo sobre su presente y futuro en el futbol

Lionel Messi está acostumbrado a vivir bajo los reflectores internacionales, pero eso no quiere decir que todo sea fácil para él. Desde los fracasos con la Selección de Argentina y ahora una primera temporada con el PSG, sus palabras cobran un nuevo sentido. Lejos de Barcelona, que fue su casa durante muchos años, está escribiendo una nueva historia.

La cuestión es que los críticos siempre están pendientes de cualquier detalle. Si Messi tarda en anotar, si hizo o no otra cosa, que si su familia… todo está al ojo del público. En unas semanas se cumplirá un año desde que Leo firmó contrato con el París Saint-Germain y solo pudo alzar el título de la Ligue 1.

Getty Images

La eliminación de la Champions League fue el tropiezo más grande para el equipo parisino, que busca su primera Orejona de la mano de uno de los mejores futbolistas de la historia. No obstante, Messi reveló en una larga entrevista con TyC Sports que su adaptación se complicó por varios factores.

“El primer día de colegio fue terrible. Salimos los dos llorando, no entendíamos nada. Nos preguntábamos qué estábamos haciendo ahí, pero los chicos son unos fenómenos, se adaptaron muy rápido. (En el club) Fue todo nuevo para mí. Empecé tarde porque llegué tarde y lesionado. Por una cosa o la otra no podía jugar más de cuatro partidos seguidos.

“El COVID-19 me agarró muy mal, me pegó fuerte. Tenía tos, fiebre, cansancio y me dejó secuelas en los pulmones. Apenas volví a entrenar no podía correr. Quería dejar de lado lo que pasó, revertir la historia e intentar ganar la Champions este año. Esta temporada va a ser diferente, porque conozco al club y a la ciudad“, explicó.

?? Messi, atento a la práctica del PSG mientras se pone a punto tras superar el Covid-19



? @PSG_inside pic.twitter.com/xfMntQmyLT — Diario Olé (@DiarioOle) January 14, 2022

Messi todavía no le pone fecha a su retiro

Lionel Messi está por cumplir 35 años, así que su presencia en el Mundial de 2026 no está garantizada. Hace poco habló de que se replantaría su futuro después de Qatar 2022 y ahora asegura que no tiene ninguna decisión tomada.

“La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré, mira lo que pasó ahora, nunca imaginé que terminaría en otro lado que no sea el Barcelona. De un día para otro me tuve que ir, así que pueden pasar muchas cosas; el futbol es cambiante de un día para otro y sinceramente me parece muy difícil“.

No obstante, el rendimiento de Messi con el PSG tiene muy molesta a la afición. Antes de pensar a largo plazo, el argentino puso en orden sus prioridades y tuvo que buscar una forma de lidiar con las críticas. Por ejemplo, recibió abucheos varias veces y su familia fue testigo de ello.

“Siempre jugué para mí, siempre quise ganar todo lo que jugaba. Después con todo lo que pasamos con mi familia, con lo que sufrieron en la época que me mataban en la selección, día tras día prendían la tele y escuchaban que me criticaban. Pasaron mucho sufrimiento igual que yo. Sigo jugando por ellos, por mis hijos, por mi mujer. Cuando me silbaron en París pregunté enseguida si lo habían visto los nenes y qué decían, la verdad no me gustó que ellos estuvieran con la gente silbándome y que tuvieran que pasar con eso“.

Getty Images

¿México será un rival fácil en Qatar 2022?

Después del sorteo del Mundial, el portero Emiliano Martínez generó polémica por decir que la Selección Mexicana sería un rival fácil para Argentina. Sin embargo, Messi no piensa igual. Cuestionado por el grupo en Qatar 2022 que también contará con Polonia y Arabia Saudita, el ’10’ elogió el trabajo del ‘Tata’ Martino al frente del Tri.

Además de enfatizar en que es importante vencer a Arabia en el debut de la Albiceleste, Leo Messi recordó que ya han sufrido en torneos anteriores con rivales supuestamente sencillos.

“Nosotros sabemos que no hay rivales fáciles y lo sabemos por experiencia. Nos pasó el Mundial pasado que celebrábamos el grupo y al final lo terminamos complicando. México es una selección que siempre nos costó, que juega muy bien; si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, es una selección que juega bien, tiene la idea clarísima con un entrenador que conoce lo que es Argentina también y nos conoce a nosotros. Seguramente va a ser difícil, igual que con Polonia, que todo el Mundial“, sentenció.

Mexsport