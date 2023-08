Lo que necesitas saber: Lionel Messi confesó en conferencia de prensa que no quería ir a París, sino quedarse en Barcelona en 2021

La vida de Lionel Messi ha cambiado en Estados Unidos. El argentino ha revolucionado el futbol en Miami tras si fichaje con el Inter, en el cual ha coincidido con Jordi Alba y Sergio Busquets, pero además con Sergio ‘Kun’ Agüero, quien tiene una casa en dicha ciudad, y previo a la final de la Leagues Cup, el 10 ofreció una conferencia de prensa ante decenas de medios.

En sólo seis partidos, Messi ha marcado nueve goles y se perfil para ganar su primer campeonato con el Inter Miami. Un periodista argentino de TyC Sports cuestionó a Messi sobre el Balón de Oro, y es que Leo está nominado entre los mejores jugadores de la UEFA tras haber conquistado la Ligue 1 de Francia, aunque seamos realistas, Messi no está entre los favoritos y hasta el momento quien se perfila para conquistar el galardón es Earling Haaland tras conquistar la Champions League, la FA Cup, Premier League y la Supercopa de Europa con el Manchester City.

El Balón de Oro ya no importa para Messi

En ese sentido, Messi aseguró que no pasa nada si no gana el Balón de Oro por octava vez en su carrera. “Tuve la suerte de conseguir todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de ganar el Mundial no estoy pensando en eso. Si llega bien, si no, no esa nada, tuve la suerte de lograr todos mis objetivos. Ahora tengo otros objetivos en este club”, dijo el 10.

Ahora Messi está enfocado en el primer título con el Inter Miami. “Sería increíble para mí y para los hinchas del club que están apostado a crecer y hacer un cambio grande, un equipo referente y ganar títulos ayuda muchísimo. Conseguir un título sería hermoso para todos”.

En Miami Messi es feliz… en París, no tanto

A poco más de un mes de su llegada a Florida, Messi explicó que se siente cómodo, en gran parte porque eligió el lugar en el cual quería jugar después de terminar su contrato con el PSG. Messi recordó que en 2021 tenía planeado quedarse en Barcelona, pero cuando los catalanes le comunicaron que no podrían mantenerlo en el club, tuvo que optar por la oferta del PSG de un día para otro.

“Me siento realmente muy feliz, es un lugar el cual elegí venir y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para otro, y esto hace que sea mucho más fácil. Mi salida a París no era lo que yo quería, no quería salir de Barcelona, y se dio de un día para otro. Fue difícil tanto en la ciudad como en lo deportivo, pero todo lo contrario a lo que me pasa ahora”, mencionó.

Messi llegó a nueve goles con Miami / Cortesía EFE

Messi reconoció que lo único complicado en Miami es el clima. “Es mucho calor y mucha humedad, pero no tengo problema”, dijo, a la vez que descartó tener problemas con las canchas del futbol de Estados Unidos, pues muchas son de pasto sintético, lo cual le recordó sus inicios en el Barcelona. “Hice mis inferiores en ese tipo de cancha, hace mucho que no lo hago, pero no tengo problema”.

Lionel Messi ya es el tercer máximo goleador en la breve historia del Inter Miami, aunque aún está a dos decenas de goles de empatar la marca de su compatriota, Gonzalo Higuáin.

