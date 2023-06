El Paris Saint-Germain no solo perdió a Lionel Messi, campeón de prácticamente todo en el mundo, también varios millones de euros, el argentino generaba unos 700 millones de euros entre patrocinios y mercancía oficial, mismos de los que se tendrá que despedir el conjunto parisino, igual que de los seguidores que han comenzado a perder con la salida de la ‘Pulga’ de la institución.

Y es que para nadie es un secreto que el PSG hizo un negocio redondo con el fichaje de Messi, tan solo en la temporada 2020-21, el club vendió más de un millón de casacas y el 60% fueron con el número ‘30’ que Leo usó durante su breve y nada romántico tiempo con el equipo.

Dos años de puro negocio y nada de amor

El 10 de agosto del 2021, Lionel Andrés Messi Cuccittini fue presentado como el flamante fichaje del París Saint-Germain, con él millones de aficionados y euros lo siguieron de Barcelona a Francia y ahora, dos años más tarde la historia será la misma, Messi se va de la ‘Ciudad del amor’ con todo lo que llegó, seguidores y patrocinadores.

La relación entre el ex jugador del Barcelona y el PSG fue meramente comercial, pues Leo dejó su corazón en España y aceptó vestir otra playera que no fuera ‘blaugrana’ con tal de mantenerse en las canchas y llegar en buen nivel al Mundial de Qatar 2022, misión que cumplió a la perfección, pues tuvo que viajar a Medio Oriente para proclamarse campeón del mundo con Argentina tras derrotar en tanda de penales a Francia, después de varios intentos por conquistar el único título que le hacía falta.

Lionel Messi en el Parque de los Príncipes / Fotografía Getty Images

Francia no extrañará a Lionel Messi, extrañará el dinero que les daba a ganar.

Seguramente los aficionados parisinos no van a extrañar al capitán de la Selección Argentina, pues en varias ocasiones dejan claro que no estaban rendidos a los pies del jugador que les ‘arrancó’ la Copa del Mundo en Qatar a diferencia de la Ligue 1 que, verá cómo las televisoras internacionales no renovarán sus derechos de transmisión, sin el argentino no tiene caso extender sus convenios comerciales pues el fútbol en Francia no es precisamente el más atractivo del mundo y mucho menos sin Messi.

En el Parque de los Príncipes se volvió costumbre escuchar a abucheos y silbidos en contra del ’10’ de Argentina’, esos mismos que cuando se anunció su llegada al PSG inundaron las calles de París con tal de darle la bienvenida al jugador más importante de sus filas, aunque toda gran historia de Messi no se vio reflejada en el cuadro parisino, pues en 74 partidos tan solo marco 34 goles.

Sin Lionel Messi nadie quiere al PSG

Fotografía Getty Images

Por sí el dinero fuera poco la popularidad del equipo va en caída libre, desde que se anunció la salida del delantero de 35 años de edad, pues actualmente tienen en Instagram un total de 68.1 millones de seguidores, mucho menos de los 70.4 millones que tenía cuando Messi aún era parte del equipo, no nos debe de extrañar que en los siguientes días la cifra continúe disminuyendo.

Ahora, el próximo equipo que le abra las puertas al argentino tendrá que estar listo para recibir los millones de euros y seguidores que van con él.