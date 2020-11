Trabajadores del Barcelona se molestaron tras enterarse que Messi se quedaba, revela Four Four Two

El 4 de septiembre, Lionel Messi anunció que se quedaría en el Barcelona, después de casi dos semanas en las que su salida parecía ser un hecho, después de una clara división con directiva que en ese entonces presidía Josep María Bartomeu.

La noticia significó un alivio para miles de aficionados del Barcelona en todo el mundo y días después se integró al plantel dirigido por Ronald Koeman, sin embargo no a todos en el club les cayó buena manera la decisión del argentino.

El Barcelona fue uno de los equipos más afectados económicamente por la pandemia del coronavirus, la cual se fusionó con los números rojos de la administración de Bartomeu, por lo que el club realizó recortes entre sus empleados, entre ellos el fotógrafo mexicano Santiago Garcés.

Algunos empleados quieren que Messi se vaya

El hecho de que se quedara Messi, significó que el club seguiría pagado el millonario sueldo del argentino, por lo que mantener a Messi significó un ambiente de incertidumbre, de acuerdo con la revista británica, Four Four Two.

“Estábamos molestos cuando Messi decidió quedarse. Todos estaban molestos. Sabíamos que habría más recortes simplemente para pagar el salario de Leo”, dijo a la publicación uno de los empleados del club, a quien el medio británico mantiene en anonimato.

“Lo amo y lo que ha hecho por nuestro club y por el futbol, ​​pero amo más a mi familia y tener un trabajo”, indicó la misma fuente.

Manchester City ha estado en su mente

La publicación, que dedica su portada precisamente al jugador argentino con el título: “Messi, la verdad”, indica que el futbolista argentino se ha comunicado directamente con el técnico del Manchester City, Josep Guardiola, quien renovó contrato por dos años más.

Sin embargo, no es la primera vez que el sudamericano piensa en el City, pues indica que los Sky Blues han estado en su mente desde hace 10 años.