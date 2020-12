Lo que parecía una historia de amor eterno entre el Barcelona y Lionel Messi, se tornó a raíz del burofax en una caótica escena de película de suspenso. Los aficionados culés se ilusionaban con la idea de tener a Messi en sus filas hasta su retiro, pero esto ya no es más por el deseo de Messi de vivir y rodearse de una liga como la MLS.

El argentino es una de las figuras más mediáticas del futbol y sus declaraciones no pasan desapercibidas sin importar cuales sea las preguntas que le hagan. Esta vez, Messi dio una entrevista para el periodista español Jordi Évole.

En dicha entrevista no ocultó su deseo no sólo de jugar en los Estados Unidos y la MLS, sino que también vivir la vida que podría llevar en el país norteamericano como la llevaron sus ex compañeros David Villa en Nueva York o Zlatan Ibrahimovic en Los Angeles.

“Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasa o no lo sé, no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver“, dijo Messi sobre la posibilidad de ir a otra liga.

Messi hints at a future in MLS 🇺🇸 pic.twitter.com/1ain0yLNlV — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2020

Vida en la MLS

Una hipotética llegada a la MLS, analizando los aspectos por los que le ilusiona a Messi, sería de la siguiente manera:

Su posible llegada a los Estados Unidos beneficiaría aun más a la MLS al hacerla aun más mediática. Han llegado varias estrellas del futbol pero ninguna de la envergadura de Messi. Los contratos televisivos subirían y se posicionaría mejor en dicho país.

Estaría en una liga donde brillaría aun más por su talento. Con la llegada de Messi y la inversión que esto generaría, podría ayudar a varios clubes a traer mejores jugadores para los diferentes equipos y el nivel de juego subiría.

En lo personal, estaría viviendo en uno de los países que le ofrecen una vida cómoda y llena de lujos, aun más de los que ya tiene. Y les ayudaría a sus hijos con la educación al tener varias opciones de grandes universidades en los Estados Unidos.

No todo es color de rosa, su nivel iría bajando al no tener tanta competencia como en España y tendría que esperar varias temporadas en que los demás equipos puedan traer a las demás figuras a la MLS. Con un Mundial en puerta y su última oportunidad de ganarlo, su rendimiento se vería afectado y posiblemente no le alcance para ganarse un puesto, en caso de que Argentina clasifique a Qatar 2022.

La vida en La Liga

Su vida en España lleva más de 15 años. Está totalmente acoplado a la ciudad, tiene su casa y toda la vida tanto de él como de su familia, gira en torno a la ciudad de Barcelona. Además, extendería su relación con el conjunto culé para toda la vida, como lo hizo Carles Puyol.

Mantendría un nivel optimo para disputar el resto de las eliminatorias con Argentina y buscar un boleto a Qatar 2022 y tal vez la tan ansiada Copa del Mundo. En el plano de su club, tendría la oportunidad de resarcir sus últimas apariciones en Champions League y seguir ganando trofeos con el Barcelona.

Podría seguir rompiendo récords con el Barcelona e incluso, imponer nuevas marcas difíciles de igualar en los siguientes años. Como organización, podrían armar una estructura deportiva que puedan seguir en los siguientes años y ser parte del organigrama del club cuando se retire como es su deseo: “No me veo de entrenador, quizás sí de director deportivo para traer a jugadores que yo quiera o que creo que necesita el club al que esté, ya veremos“

En el tema de la desventajas, se alejaría de la ciudad que lo vio crecer y que lo ha visto desarrollarse como futbolista profesional. Para el Barcelona, la salida de Messi podría ser beneficiosa debido a que la reducción de su salario le ayudaría a los problemas económicos que tiene el club.