Ya todos sabemos que el Jimmy Lozano tomó el mando de la Selección Mexicana como entrenador interino, ahora vamos a hablar de aquellos como Lionel Scaloni, Gareth Southgate y Luis de la Fuente que pasaron de interinos a entrenadores absolutos de sus respectivas selecciones.

Y antes de que se enojen, no, no estamos comparando a México con Argentina, Inglaterra o España, simplemente son los antecedentes de que un interinato se puede convertir en un proceso largo y exitoso.

Lionel Scaloni – Argentina

La Selección de Argentina se coronó campeona del Mundial de Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, quien fue el verdadero responsable de llevar a la ‘Albiceleste’ a la gloria después de varios fracasos, curiosamente él no fue la primera opción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Scaloni fue nombrado como interino tras la salida de Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia 2018 y en cuestión de semanas pasó de dirigir a la Sub 20 a dirigir a Lionel Messi y Ángel Di Maria entre otros. Seis partidos al frente del equipo fueron suficientes para convencer a la AFA de nombrarlo director técnico.

Lionel Messi y Lionel Scaloni / Fotografía Getty Images

Torneo Resultado Año Copa América Campeón 2021 Finalíssima Campeón 2022 Mundial Qatar Campeón 2022 The Best Mejor entrenador 2023

La apuesta fue demasiado arriesgada, la prensa argentina y la afición se le fueron encima a Scaloni; un inexperto al frente de una de las selecciones más importantes del mundo y con trabajo solo en fuerzas básicas no daba esperanzas de nada, pero el final fue mejor que una película y las críticas se volvieron elogios. Argentina conquistó la Copa América en el 2021, la Finalíssima en el 2022 y la Copa del Mundo en Qatar.

Gareth Southgate – Inglaterra

Hace unos años la Selección de Inglaterra pasó por una situación muy complicada en el 2016, Sam Allardyce renunció a la dirección técnica del equipo después de dos meses en el banquillo, acusado de corrupción en fichajes de jugadores. La Federación Inglesa de Fútbol tuvo que nombrar a Gareth Southgate como interino, quién tuvo que dejar la Sub 21 para tomar el mando del ‘Equipo de la Rosa’.

Cuatro partidos fueron más que suficientes para quedarse de forma definitiva, el inglés lleva siete años al frente de la selección y dos Mundiales. En Rusia 2018 se quedó en el cuarto lugar de la competencia, dos años más tarde en la Europa se quedó con el subcampeonato.

Harry Kane y Gareth Southgate / Getty Images

Torneo Resultado Año Mundial Rusia Cuarto lugar 2018 Eurocopa Subcampeón 2020

Y aunque no ha logrado ser campeón con Inglaterra su llegada fue un bálsamo para la Federación, su proceso siempre ha estado lleno de críticas y detractores no solo por sus resultados, también por su poca experiencia; antes de la selección Southgate solo había entrenado al Middlesbroguh y a la Sub 21.

Pero logró darle una cara distinta a Inglaterra, algo que sus antecesores no lograron en los últimos años, tiene contrato hasta el verano del 2024.

Luis de la Fuente – España

La historia de Luis de la Fuente con la Selección Española es la más parecida a la de Jaime Lozano, ambos fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y llegaron a calmar las aguas luego del fracaso de sus respectivas selecciones en el Mundial de Qatar.

Tras el fracaso de Luis Enrique en Medio Oriente, Luis de la Fuente fue nombrado entrenador de España y seis meses después se proclamó campeón de la Liga de Naciones de la UEFA, por primera vez en once años los ibéricos volvieron a levantar un trofeo, gracias a él.

Luis de la Fuente, campeón de la UEFA Nations League / Getty Images

Torneo Resultado Año UEFA Nations League Campeón 2023 Juegos Olímpicos Tokio Medalla de Plata 2021

De la Fuente comenzó su recorrido con las fuerzas básicas de la ‘Furia Roja’ en el 2013 con la Sub 19, un año después se proclamó campeón de Europa, desde entonces su trabajo fue preparar a las futuras figuras de la selección, pasó por la Sub 18 y con la Sub 21 conquistó la medalla de plata en Tokio.

El Jimmy Lozano podría seguir los pasos de sus colegas; conoce el fútbol mexicano, ha dado buenos resultados y ahora tendrá la misión de ganar la Copa Oro, resultado que lo aseguraría (sí no pasa una catástrofe) en el banquillo del TRI hasta el Mundial del 2026.