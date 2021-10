Lisa De Vanna y la revelación de los abusos al interior de la Selección de Australia

El futbol femenil es mucho más que una industria en crecimiento. Lo que debería ser un espacio seguro para millones de niñas y mujeres en el mundo resultó ser un mundo oscuro donde predominan el acoso y el abuso hacia las jugadoras. Australia no es la excepción, pues la histórica Lisa De Vanna reveló un poco de lo que ocurre en este país.

Conforme pasan los días también incrementa la cantidad de casos de este tipo. Lo que comenzó con las denuncias contra Paul Riley en la NWSL se extendió a Latinoamérica con la Selección de Venezuela. 24 futbolistas se unieron para dar a conocer los abusos y el maltrato que vivieron durante años bajo la dirección técnica de Kenneth Zseremeta.

Casi al mismo tiempo llegaron las palabras de Lisa De Vanna. Hoy retirada del futbol profesional, vivió diferentes etapas como seleccionada australiana y no solo fue testigo del acoso o la intimidación, sino que la vivió en carne propia.

Las declaraciones de Lisa De Vanna que sacudieron a Australia

En entrevista con el Daily Telegraph de Sídney, Lisa De Vanna contó sus experiencias en la Selección de Australia. La ex delantera explicó que sus propias compañeras llegaron a maltratarla y esto coincide con una publicación que hizo hace unos meses en redes sociales: “Conozco mujeres que protegen a mujeres que abusan de mujeres. Jugadores que protegen a jugadores veteranos que abusan de jugadores jóvenes“.

¿Me han acosado sexualmente? Sí. ¿Me han intimidado? Sí. ¿He visto cosas que me han incomodado? Sí. Creyeron que era divertido. Solo era una niña de Perth, no conocía nada diferente… Quería golpearlos. Como una jugadora joven no sabía cómo etiquetar esto, pero sigue sucendiendo en todos los niveles y es momento de alzar la voz“, dijo al diario de su país.

I agree @mPinoe but I have witnessed W my eyes.. -Women protecting women who abuse women.

-Players protecting senior players who abuse younger players.

-Organisations protecting “coaches/players” who abuse players.

Abuse is abuse.Poor behaviour is poor across all boards! https://t.co/jgYWTJa9M7 — Lisa De Vanna (@lisadevanna11) October 1, 2021

Pero la historia no termina ahí, porque De Vanna pidió consecuencias y la Federación tomó cartas en el asunto… a su manera. A través de un comunicado, el organismo aseguró no tener conocimiento del tema hasta que se hizo la publicación en medios digitales.

Por ahora no habrá mayor investigación del caso. La FFA indicó que solo habrá condiciones de “investigar y, si corresponde, actuar en consecuencia” cuando Lisa De Vanna presente una queja formal en “los canales apropiados“.

Los aficionados al futbol femenil criticaron con fuerza esta postura, pues consideran que sin importar de quien se trate, estos casos no tienen el manejo que deberían. No obstante, ya no hubo respuesta por parte de los directivos.