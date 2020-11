Ellos son todos los nominados a los premios The Best del 2020

La FIFA dio luz verde para que se lleve a cabo la entrega de los premios The Best en el 2020. La ceremonia no será de forma presencial, sino virtual y por eso revelaron a los nominados de todas las categorías.

André-Pierre Gignac compite por el premio Puskás por un golazo ante Pumas que acá te dejamos pero además se dieron a conocer los nominados a mejor portero, mejor jugador, mejor entrenador y mejor gol, en categorías femenil y varonil.

En la lista de mejor jugador de los premios The Best aparecen tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo, los dos jugadores que han dominado el futbol prácticamente los últimos 15 años. También están algunos como De Bruyne, Salah o Mbappé, quienes son de la nueva era.

Quizá la categoría más competitiva de los premios The Best es la de guardameta en la rama varonil. Están los porteros del Liverpool, PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Atlético de Madrid. Calidad por donde quiera que le busquen.

🚨 #TheBest: Nominees Announced 🚨

🏆 Find out who’s in the running for the #FIFAFootballAwards – and start voting for your favourites 🗳️

— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020