Lo que necesitas saber: No existen candidatos ni nombres que pueda suplir a Xavi Hernández en junio, es una incógnita

Una auténtica papa caliente, esa es la actualidad del Barcelona y están tan mal, que Xavi Hernández ya presentó su renuncia a la directiva por el mal momento del equipo.

No es un trabajo sencillo, porque dirigir a un equipo tan importante a nivel mundial como el culé, representa un reto casi de vida o muerte. Si triunfas, estás en la cima del mundo; peeeeeeeeeero, si fracasas, estás más cerca del retiro que nada.

¿Quién será el guapo que se aviente a dirigir a este Barcelona? Porque son un conjunto de muchos factores los que hicieron que con Xavi Hernández no se tuviera éxito y si no se resuelven de inmediato, la condena se pasará al siguiente DT, casi como virus zombie.

Meme del Barceelona y el adiós de Xavi Hernández – Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los problemas a resolver en el Barcelona?

Un DT nunca es el problema, es parte de, así que, no toda la culpa es de Xavi Hernández. Trabajó con lo que tuvo -mucho o poco- y se aventuró a un reto para el que tal vez no estaba tan preparado.

Las recontra cochinas lesiones

Son circunstanciales, sí; se pueden prevenir, al 100%. En el Barcelona, las lesiones atacaron más que los rivales y sin duda alguna, también hicieron más daño.

Fueron varios los jugadores pilares en el XI titular de Xavi Hernández los que se perdieron -y perderán- varios partidos por lesiones, algo que tendrá que recomponer el nuevo estratega.

Marc-André Ter Stegen, Alejandro Balde y Gavi son jugadores importantes que se perdieron muchos partidos por las lesiones y aunque regresarán para cuando arranque la nueva campaña, sí deberán de trabajar en estos rubros.

Sea cual sea el DT que llegue al banquillo del Barcelona, deberá de traer algún fisioterapeuta y preparador físico capaz de estar a la altura de lo que pide el conjunto culé.

Por lo tanto, este es uno de los principales aspectos que se deben de trabajar para la próxima campaña y no perder elementos en tramos importantes de la temporada.

Ter Stegen en la grada por las lesiones – Foto: Getty Images

La defensa, un problema constante en los culés

Atrás quedaron aquellas épocas de Puyol y Piqué en una central donde Víctor Valdez ganó varios trofeos Zamora por ser el portero menos goleado. Ter Stegen casi ni jugó esta campaña e Iñaki Peña, la sufre gacho.

Entre lesiones, sanciones y jugadores improvisados en otras posiciones que claramente no dominan y ni quieren. El Barcelona es una cortina de seda a nivel defensivo.

Ronald Araujo, Christensen y Alejandro Balde son los más destacados en sus lugares de la cancha, pero no han sido regulares por diferentes factores. Iñigo Martínez llegó como recambio, pero tampoco se puede mostrar por las lesiones.

Jules Koundé costó un dineral y lo tienen jugando más por la banda -ya mencionó que no le gusta jugar ahí-, que de central… los resultados ya sabemos cuáles son.

El resto nada más no encuentra acomodo, buen momento, regularidad o lo que sea, pero no están al nivel para poder salir del bache defensivo que generaron en el Barcelona.

El Barcelona no da una en defensa – Foto: Getty Images

Fichajes de renombre que se perdieron en el camino

Ilkay Gundogan y Robert Lewandowski eran dos de los mejores jugadores del mundo antes de que llegaran, pero, parece que nunca aterrizaron en Barcelona porque siguen sin demostrar nada.

Ninguno de los dos tiene el nivel ni de cerca, que mostraron en sus equipos anteriores y eso lo resintió gacho el Barcelona. El alemán en el mediocampo no está rindiendo y el polaco cada vez anota menos.

El nuevo director técnico tendrá dos decisiones complicadas, la primera es ver si le interesan estos dos jugadores. En caso de que no venderlos y si la respuesta es quedárselos, ahí viene el segundo problema… recuperarlos.

No será tarea sencilla, porque no es el único problema con el que deberá de trabajar, pero si lo logra, podríamos tener un resurgimiento de dos leones a disposición culé.

Xavi no logró hacer que Lewa fuera el goleador que conocimos – Foto: Getty

Limpia en la plantilla y nuevos fichajes

Joao Félix y Joao Cancelo son dos jugadores que dejan buenas sensaciones para el Barcelona, pero que a final de temporada tendrán que regresar a sus equipos porque el préstamo se habrá terminado.

Ambos cuestan un dineral y hacer que se queden, podría ser un problemón para los culés. No hay mucho dinero y sí muchas zonas que reforzar, así que, ese es una de las broncas.

Otra, es la de tratar de vender de mejor manera a aquellos futbolistas que nada más no dieron una en miles de oportunidades que recibieron -ahí te hablan Ferran y Raphinha-.

Después de analizar a profundidad los elementos con los que sí contará y tratar de sacarle el mayor jugo a los que podría vender o prestar, comenzará a ver cuánto dinero hay para fichajes.

Porque ya no es ese Barcelona que sacaba la cartera a placer para contratar a diestra y siniestra. Tienen que ser muy minuciosos con los fichajes, pero sobre todo inteligentes con este tema.

Más expectativa que resultado – Foto: Especial

El dinero, una bronca constante en el Barcelona

Posiblemente la crisis brutal se haya ido y las alarmas de “peligro” ya no están encendidas, pero eso no quiere decir que hayan salido de los problemas de dinero.

No se contará con el premio por ganar La Liga, porque no están al nivel para hacerlo. Tampoco el premio de la Copa del Rey y en Champions League, mejor ni hablamos.

Las entradas serán limitadas, viendo el mejor escenario. Si se consiguen algún inversor, podrían armar un equipazo a billetazos, pero, no se ve nada de eso en el panorama.

Así que, los nuevos estrategas tendrán que hacer milagros con llegadas de jugadores a bajo presupuesto o hacer un excelente trabajo de scouteo para poder fichar con más cerebro que ilusión.

Y si a eso, le tenemos que agregar que el tema de la masa salarial sigue siendo un problema para inscribir jugadores, todo se magnifica y no todo tiene que ver con el dinero para comprar futbolistas.

Laporta todavía no sale de los problemas económicos – Foto: Getty Images

Un plan para estructurar a los jóvenes debutantes

Es un privilegio tener a la Masía para el Barcelona, pero también es un problema si no saben manejar al talento y ante la necesidad de futbolistas, con cumplir los procesos juveniles.

Lamine Yamal es el joven sensación del Barcelona, pero hay que ver el ejemplo de Ansu Fati. Fue la joya de la corona y se terminó estrellando, no siendo titular ni en el Brighton.

La estrepitosa caída de Ansu Fati se puede explicar en que su cuerpo no estaba preparado para la presión de un club como el Barcelona y lo terminó resintiendo física y mentalmente.

Lo que debe de hacer el siguiente estratega es no adelantar los procesos ante la necesidad de jugadores -algo que tiene que ver con las lesiones- y hacer que los jóvenes lleguen en plena salud, confianza y rendimiento al primer equipo.

Gavi, Pedri y Baldé son unas joyas de la cantera culé, pero una particularidad que estos tres futbolistas, además del talento, es que ya sufrieron lesiones graves a su corta edad.

Pedri y los miles de partidos que ya tiene en su corta carrera – Foto: Getty Images

Darle la vuelta al capítulo de Messi

Esto es posiblemente lo más complicado del mundo, porque no es tan fácil olvidar al mejor jugador en la historia de tu equipo, pero recordándolo tampoco se gana nada.

Messi no volverá a vestirse de culé, esa es una realidad del tamaño de un avión y todo indicaría que en el Barcelona existe la idea de que no se logrará nada porque el argentino ya no está.

Básicamente, siguen llorando porque se fue sin pensar en el presente y que la bola de nieve de problemas sigue creciendo. Deben de cerrar el ciclo para darle vuelta a la página.

No es sano para el Barcelona seguir atascado en el problema de Messi, porque el tiempo no se detiene, se suman los fracasos y será más complicado volver a la élite del futbol.

El adiós de Messi en el Barcelona – Foto: Getty Images

El estilo es importante, pero no lo más importante

Johan Cruyff dejó una idea de juego que se convirtió en casi religión dentro del Barcelona, pero, el problema es que ese “Futbol Total” no se puede implementar con todas las plantillas.

Aunque se intente con todo el corazón culé, no todos los jugadores tienen las cualidades para desarrollar el futbol vistoso que hicieron Pep Guardiola o Luis Enrique.

En el Barcelona importan las formas, porque se ganaron muchos campeonatos jugando a la perfección, pero en tiempos de crisis, no puede preocuparte por jugar bonito… tienes que ser eficiente.

Este Barcelona de Xavi Hernández no jugaba bonito y tampoco sacaba los resultados, así que, el nuevo estratega primero tiene que enfocar su trabajo en ganar y después en regresar a ese “Futbol Total”, porque si no, estará en un círculo sin fin al que entraron muchos DT’s.

La mejor época del Barcelona – Foto: Getty Images

Te puede interesar