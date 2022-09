La hora de conocer a los jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, pero Gerardo ‘Tata’ Martino ya nos dio una idea después de hacerse oficial la lista para los juegos amistosos contra Perú y Colombia, que toma especial relevancia debido a que esta es la penúltima convocatoria del estratega argentino.

¿Por qué es importante la lista contra Perú y Colombia?

Después de los juegos contra Perú y Colombia, México no volverá a jugar sino hasta el mes de noviembre, contra Irak y Suecia, los días 9 y 16, respectivamente. Tomando en cuenta que el día 13 se deben entregar las listas definitivas, la lista de septiembre nos da una idea de quiénes son los jugadores que realmente tienen chance de ir al Mundial, y los que no están, ya no cuentan con posibilidades, salvo alguna situación extraordinaria.

Foto: MexSport

Una las principales cuestiones es saber quién será el portero que acompañe a Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, pues a pesar del buen momento de Carlos Acevedo, el timonel del Tri había convocado en anteriores ocasiones a Rodolfo Cota.

Llama la atención los nombres de los jugadores en el ataque, donde lucen inamovibles Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori.

La lista del ‘Tata’

Nombre Club Posición 1 Francisco Guillermo Ochoa Magaña América Portero 2 Alfredo Talavera Díaz FC Juárez Portero 3 Rodolfo Cota Robles León Portero 4 Jorge Eduardo Sánchez Ramos Ajax Defensa 5 Edson Omar Álvarez Velázquez Ajax Defensa 6 Néstor Alejandro Araujo Razo América Defensa 7 Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul Defensa 8 Gerardo Daniel Arteaga Zamora KRC Genk Defensa 9 Kevin Nahin Álvarez Campos Pachuca Defensa 10 Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos Monterrey Defensa 11 César Jasib Montes Castro Monterrey Defensa 12 Héctor Alfredo Moreno Herrera Monterrey Defensa 13 Jesús Alberto Angulo Uriarte Tigres UANL Defensa 14 Johan Felipe Vázquez Ibarra US Cremonese Defensa 15 Orbelín Pineda Alvarado AEK Athens Medio 16 Carlos Uriel Antuna Romero Cruz Azul Medio 17 Ernesto Alexis Vega Rojas Guadalajara Medio 18 Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Medio 19 Fernando Beltrán Cruz Guadalajara Medio 20 Héctor Miguel Herrera López Houston Dynamo Medio 21 Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz PSV Eindhoven Medio 22 Luis Gerardo Chávez Magallón Pachuca Medio 23 Erick Daniel Sánchez Ocegueda Pachuca Medio 24 Luis Francisco Romo Barrón Monterrey Medio 25 José Andrés Guardado Hernández Real Betis Balompié Medio 26 Diego Lainez Leyva SC Braga Medio 27 Henry Josué Martín Mex América Delantero 28 Santiago Tomás Giménez Feyenoord Delantero 29 Hirving Rodrigo Lozano Bahena Napoli Delantero 30 Rogelio Gabriel Funes Mori Monterrey Delantero 31 Raúl Alonso Jiménez Rodríguez Wolverhampton W Delantero

Getty Images

¿Cuándo juega México?

México enfrentará a la Selección de Perú el sábado 24 de septiembre a las 20:00 horas y días después jugará ante Colombia, el martes 27, a las 17:00 horas. Ambos partidos se disputan en California, Estados Unidos.

Contra Perú, la sede será el Rose Bowl, mientras que ante los cafetaleros se juega en el Levi’s Stadium, donde el Tri se despedirá de su afición, ya que ante Irak y ante Suecia, en noviembre, se jugará en Europa.